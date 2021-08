Amazon Prime Gaming : Knockout City est offert en septembre

La rentrée approche, mais Amazon Prime veut toujours faire plaisir à ses joueurs abonnés au service. Et septembre arrive avec ses jeux à récupérer gratuitement comme Knockout City ou Sam & Max hit the road, ou des contenus offerts pour Genshin Impact ou encore Fall Guys et Fifa 21.

Sacrée rentrée en vue pour les abonnés à Amazon Prime ! A compter du 1er septembre, les joueurs vont pouvoir récupérer gratuitement quelques jeux connus et de très bonne réputation, mais aussi des contenus exclusifs.

Amazon livre son lot à venir et il y a du lourd. Depuis le logiciel Amazon à télécharger, vous pourrez ainsi récupérer notamment Knockout City. Comparable à un jeu de balle au prisonnier en milieu urbain, le jeu d’EA a une grosse communauté de joueurs qui ont adhéré au concept complètement loufoque. C’est l’un des sept jeux PC offerts ce mois-ci, dont Sam & Max Hit the Road, Candleman ou encore Secret Files 2.

La liste des jeux et contenus offerts sur Prime Gaming // Source : Amazon L’interface d’Amazon Games pour récupérer les jeux PC offerts aux abonnés Prime

Du côté des contenus, les amateurs de Genshin Impact, Fall Guys, Madden NFL ou encore Sea of Thieves vont pouvoir obtenir des skins, des monnaies de jeu ou des éléments de customisation.

Les jeux offerts en septembre

A compter du 1er septembre, les jeux suivants sont à récupérer gratuitement sur PC :

Knockout City

Sam & Max Hit the Road

Candleman The Complete Journey

Puzzle Agent

Secret Files 2: Puritas Cordis

Tools Up!

Unmemory

Vous avez jusqu’au 1er septembre pour récupérer gratuitement Battlefield V, Indiana Jones et le mystère de l’Atlantide, Metamorphosis, A Normal Lost Phone, Another Lost Phone: Laura’s Story, Planet Alpha, Secret Files:Tunguska et Lost Horizon 2.

Les contenus à récupérer en septembre

Déjà disponible Contenu Brawlhalla – Dark heart Bundle (1 legend / 1 skin / 1 Emote / 1 sidekick) Contenu Free Fire – Hayato (Personnage) Contenu Madden 22 – Prime Gaming Pack #1 Contenu Rogue Company – Jungle Command Sigrid Outfit

31 août Contenu Fall Guys – Snorkeller Bundle Contenu Sea of Thieves – Pirate Posing Emote, I Love You Emote, Thumbs Up Emote

1er septembre Contenu FIFA 21 – Prime Gaming Pack #10 Contenu Genshin Impact – 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Calla Lily Seafood Soup Contenu Free Fire – Diamond Royale Voucher (x5) Contenu MLB Tap Sports Baseball ‘21 – Daily Box, In Game Currency $100k

2 septembre Contenu Grand Theft Auto Online – $100k in-game currency and Vehicle Discount Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

3 septembre Contenu Apex Legends – Rare skin for Mirage

8 septembre Contenu Sea of Thieves – Blighted Capstan, Raven Makeup

9 septembre Contenu Grand Theft Auto Online – $100k in-game currency Contenu Madden 22 – Prime Gaming Pack #2 Contenu Last Day on Earth – 'Caustic' Backpack skin

13 septembre Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

14 septembre Contenu Legends of Runeterra – Epic Wildcard Contenu Mobile Legends Bang Bang – Amazon Prime Chest Hero Trial Cards of Aurora (7-day), Skin Trial Cards of Aurora-Heartbreak Empress (7-day), Hero Trial Cards of Irithel (7- day), Skin Trial Cards of Irithel- Nightarrow (7-day)

15 septembre Contenu MLB Tap Sports Baseball '21 – Daily Box, In Game Currency $100k

16 septembre Contenu Grand Theft Auto Online – $100k in-game currency and Vehicle Discount Contenu Free Fire – Wiggle Walk (Emote)

23 septembre Contenu Grand Theft Auto Online – $100k in-game currency Contenu League of Legends – Mystery Skin Shard

27 septembre Contenu Valorant – Tower of Power Gun Buddy

28 septembre Contenu Red Dead Online – Reward for a free Vitalism Studies Pamphlet of your choice, 50% off an Established or Distinguished Naturalist Role item

30 septembre Contenu Grand Theft Auto Online – $100k in-game currency

