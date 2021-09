Amazon Blink Video Doorbell : la sonnette vidéo qui fait simple et essentiel à moins de 60 euros

Lors de sa présentation de rentrée mardi, Amazon a dévoilé toute une série de nouveaux produits pour ses différentes gammes. Et parmi toutes ces nouveautés, une sonnette vidéo à tout petit prix. La Blink Video Doorbell se veut un modèle facile à installer, complet et élégant, le tout sans vous ruiner.

Quand il est question d’installer une sonnette vidéo chez soi (ou portier vidéo, comme l’appellent certains), il faut souvent compter un budget avoisinant a minima les 200 euros et se faire quelques cheveux blancs à l’idée du bricolage qui nous attend pour l’installation. Ça, c’était avant, serait-on désormais tenté de dire.

Car à présent, les sonnettes connectées se veulent de plus en plus simples à utiliser et surtout à installer. Google a lancé sa nouvelle Nest Doorbell en mode sans fil tout comme Arlo et sa Essential Wire Free Doorbell pour des installations sans raccord. Amazon fait de même en lançant sa toute première sonnette vidéo Blink. Et en cassant aussi les prix.

Une première pour casser le marché

Dévoilée mardi soir lors de la présentation de rentrée d’Amazon, la Blink Video Doorbell mise sur une autonomie longue durée jusqu’à deux ans pour satisfaire le plus grand nombre (sur piles AA au lithium inclus !), ainsi que sur la possibilité de la raccorder au Wifi. Mais vous pouvez toujours opter pour une installation filaire.

La sonnette connectée promet de la vidéo HD 1080p de jour comme de nuit avec la vision infrarouge, de l’audio bidirectionnel pour entendre et être parfaitement entendu par votre visiteur. Et évidemment, vous recevez les notifications sur votre smartphone dès que quelqu’un se présente devant votre porte. Petit plus non négligeable et pas assez courant : vous pouvez la raccorder à la place de votre sonnette actuelle pour la faire sonner dans toute la maison. Mais elle pourra sinon afficher votre flux vidéo sur un écran compatible type Echo Show 5, Echo Show 10 ou le tout nouvel Echo Show 15 présenté également mardi.

C’est une première pour Blink, la marque de sécurité connectée à petit prix d’Amazon. La sonnette avait été présentée lors du CES 2018 et elle fait enfin son apparition. Ce module noir propose un design assez courant avec la caméra en haut et le bouton cerclé d’un halo lumineux bleu en bas. Le tout est assez simple et sans fioriture, comme souvent avec Blink qui veut avant tout proposer l’essentiel des fonctions sans miser sur un design clinquant. Mais elle est prévue pour résister aux intempéries et aux différentes conditions météo.

Les fonctions de base sans chichi

Alors que l’entreprise compte en son sein la marque Ring, autre spécialiste de la sécurité, mais davantage haut de gamme, Amazon veut faire de Blink « un premier pas parfait pour ceux qui cherchent à mettre ne place un système de sécurité domestique intelligent. » La Blink Video Doorbell a ainsi été conçue avec la sécurité en tête. On trouve la personnalisation des zones de détection de mouvements pour mieux surveiller devant votre porte et savoir si quelqu’un se présente ou si un paquet a été déposé par exemple. Il est possible de répondre depuis votre smartphone ou tablette à l’aide de l’application Blink Home Monitor.

La sonnette Blink Video Doorbell veut jouer la carte de la simplicité // Source : Amazon Vous pouvez répondre depuis votre smartphone // Source : Amazon

Vous pouvez stocker les enregistrements de vos événements sur une clé USB (vendu séparément), mais aussi sur le futur Blink Sync Module 2 qui arrivera l’an prochain. Sinon, la sonnette connectée peut profiter de l’abonnement Blink qui permet d’enregistrer sur le cloud, sauvegarder et partager les événements (essai gratuit).

Comme la très grande majorité des produits Amazon, la Blink Video Doorbell fonctionne avec Alexa grâce à la skill Blink Smart Home. Cela permettra de demander vocalement l’affichage du flux de la caméra en direct sur un appareil compatible.

Prix et disponibilités

La Blink Video Doorbell est mise en vente à 59,99 euros sur le site d’Amazon et sera prochainement disponible.