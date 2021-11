Pour le dernier mois de l'année, Amazon distribue ses petits cadeaux. Le Père Noël Prime Gaming va déposer pas moins de neuf jeux PC à récupérer gratuitement dans vos petits souliers, dont Need For Speed Hot Pursuit, Frostpunk ou encore Journey to the Savage Planet. Tout cela sans oublier les habituels contenus exclusifs offerts.

Comme chaque mois, Amazon offre à ses abonnés Prime de nombreux cadeaux pour faire vibrer leur fibre gamer. Et pour décembre, cela s’apparente à la hotte du Père Noël, aussi bien dans le nombre de jeux PC offerts que les contenus exclusifs sur des titres très plébiscités.

Les jeux gratuits à récupérer en décembre 2021

Pour décembre, Amazon Prime Gaming met les petits plats dans les grands avec pas moins de 9 jeux qui sont offerts sur PC et donc à récupérer gratuitement à compter du 1er décembre. Fort de son partenariat avec EA Play, le service inaugure un nouveau jeu à (re)découvrir pour les joueurs : Need for Speed Hot Pursuit Remastered et ses courses de voitures endiablées. Il suffit de demander son code gratuit échangeable sur PC via Origin. Cinq autres jeux EA suivront dès début 2022.

Parmi le reste des jeux, on trouve le très plébiscité et très barré Journey to the Savage Planet ou encore Football Manager 2021 pour apprendre à développer et gérer votre club de foot. Si vous êtes plutôt amateur de magie, rendez-vous dans l’université Spellcaster University pour concevoir votre établissement et ses cours. Morkredd est un jeu de réflexion coopératif basé sur la physique. À noter que l’ensemble de Tales of Monkey Island Complete Pack est aussi offert.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Derniers jours

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour récupérer gratuitement Dragon Age Inquisition, Control Ultimate Edition, Rise of the Tomb Raider, Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2 : New Chapter, BAFL – Brakes Are For Losers et Secret Files : Sam Peters.

Les contenus offerts

À chaque mois ses contenus gratuits à récupérer sur des jeux emblématiques comme FIFA 22, Apex Legends ou encore League of Legends Wild Rift, GTA Online et Fall Guys. Le nouveau jeu maison New World s’offre aussi une nouvelle salve d’options.

Pour fêter le lancement de Battlefield 2042, les membres Prime peuvent récupérer un Pack Prime Gaming exclusif avec skin de spécialiste, skin d’arme et skin de véhicule. D’autres packs arriveront dans les prochains mois.

Déjà disponible : Apex Legends – Ash Prime Legend of the Month Bundle: Epic Legend’s skin, Rare Weapon skin, Rare Legend portrait Dauntless – Arcslayer Aethercasters Aetherstriker Bundler FIFA 22 – 7x Gold Rare players, 12 rare consumables, 7-game loan C. Ronaldo League of Legends Wild Rift – Random Emote Chest Legends of Runeterra – Epic Wildcard Madden NFL 22 – 1x 90 OVR Deion Sanders (NCAT Player) Rainbow Six Siege – 7-Day Renown Booster RiotX Arcane – Legends of Runeterra: Prismatic Chest, Teamfight Tactics: Little Legends Egg, Valorant: Valorant Player Card, League of Legends: Exclusive Vi and Jinx Emotes SMITE – Retro Raphael Loki Paladins – Outlaw Sha Lin Skin Warframe – Verv Myrdin Kavat Armor World of Warships – 1x Santa’s Gift container, 1x Santa’s Big Gift container, 1x Santa’s Mega Gift container

23 novembre : Fall Guys – Prime Gaming Gifty Bundle

: Fall Guys – Prime Gaming Gifty Bundle 24 novembre : Genshin Impact – 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Bamboo Shoot Soup

: Genshin Impact – 60x Primogems, 8x Hero’s Wit, 5x Bamboo Shoot Soup 29 novembre : Lords Mobile – Progression Pack

: Lords Mobile – Progression Pack 2 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

: Grand Theft Auto Online – GTA $100,000 7 décembre : Mobile Legends Bang Bang – Kaja “Commandment”, Amazon Prime Chest : Chou (7-Day), Chou “Go Ballistic” (7-Day), Amazon Prime Chest : Odette (7-Day), Odette “Mermaid Princess” (7-Day) New World – Autumn King Pack #2

: 8 décembre : Free Fire – Ottero (Pet) Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Select Alcryst Statue x100 Summon Ticket Roblox – Exclusive Cosmetic

: 9 décembre : Grand Theft Auto Online – Reward for a free Stable Slot 5x Special Horse Medicine » Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

: 10 décembre : Dead By Daylight – Exclusive rare outfit for The Artist

: Dead By Daylight – Exclusive rare outfit for The Artist 16 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000 Legends of Runeterra – Epic Wildcard World of Warships – 1x Santa’s Gift container, 1x Santa’s Big Gift container, 1x Santa’s Mega Gift container

: 22 décembre : Final Fantasy Brave Exvius : War of the Visions – Gil Snapper (XL) x 100 Free Fire – Cube Fragment (x5)

: 23 décembre : Grand Theft Auto Online – GTA $100,000

Comment récupérer les jeux et contenus offerts ?

Il faut évidemment être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) ;

Rendez-vous sur le site gaming.amazon.com et connectez-vous ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, partez à la pêche aux contenus offerts. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour profiter des jeux PC, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

