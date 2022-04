Amazon Prime Gaming : Dead Space 2 et The Curse of Monkey Island offerts en mai

Les abonnés Amazon Prime fans de jeux vidéo continuent d'être gâtés. En mai, ils vont pouvoir récupérer six jeux PC gratuitement dont les mythiques Dead Space 2 et the Curse of Monkey Island, ainsi que des contenus exclusifs pour des jeux populaires comme GTA Online, FIFA 22, Call of Duty Mobile ou Roblox.

Le mois de mai va encore être généreux pour les abonnés à Amazon Prime. Si vous êtes fans de jeux vidéo, vous devriez une fois de plus venir faire un tour sur la partie Prime Gaming afin de profiter des différents jeux et contenus offerts par le service.

En partenariat avec de nombreux éditeurs, Amazon permet ainsi de récupérer des jeux PC gratuitement, mais aussi du contenu inédit pour des jeux populaires comme Rainbow Six Siege, Grand Theft Auto Online, FIFA 22, Madden NFL 22, New World, Lost Ark ou encore Lost Ark, Call of Duty Mobile et bien d’autres encore.

Les jeux offerts sur PC en mai 2022

À partir du 2 mai, vous pourrez télécharger six jeux gratuitement sur PC et les garder à tout jamais. On vous explique plus bas comment les obtenir.

Dead Space 2

the Curse of Monkey Island

Out of Line

Mail Mole + ‘Xpress Deliveries

Cat Quest

Shattered – Tale of the Forgotten King

Que vous préfériez batailler face à des extraterrestres ou contre des pirates, vous allez pouvoir hériter de deux jeux emblématiques de l’histoire du jeu vidéo : Dead Space 2 et The Curse of Monkey Island. Dans le premier, vous retournez explorer la Station Titan aux prises avec une menace extraterrestre et une épidémie qui a ravagé l’équipage. Plus loufoque, The Curse of Monkey Island est un épisode de la saga mythique initiée par LucasArts. Guybrush Threepwood revient avec son sarcasme et sa fine lame affronter le démon-pirate LeChuck.

Out of Line est un jeu d’aventure 2D mêlant de multiples puzzles. Dans Mail Mole + ‘Xpress Deliveries, vous incarnez Molty, la taupe de livraison la plus rapide qui doit sauver son monde magique. Et pour cela, énigmes, enquêtes et découverte d’objets sont au programme. Cat Quest est un action-RPG félin tandis que Shattered — Tale of the Forgotten King embarque les joueurs dans un large monde ouvert qui menace de s’écrouler après la disparition du roi.

Attention : vous avez jusqu’au 2 mai pour récupérer les jeux suivants. Ils ne seront ensuite plus accessibles :

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe

Plants vs Zombies : Battle for Neighborville

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge

Nanotale – Typing Chronicles

Guild of Ascension

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Galaxy of Pen and Paper

House of 1000 Doors: Family Secrets

Les contenus à récupérer

Déjà disponibles : Age of Empires 3 — United States Civilization Apex Legends — Valkyrie Deep Dive Bundle Battlefield 2042 – Bleed Purple Bundle Black Desert Mobile — Prime Relic Fragment Chest Brawlhalla – Fangwild Bundle Call of Duty Mobile — Epic Pharo — Tiger’s Eye Destiny 2 – Tip of the Spear Exotic Bundle Drop Fall Guys – Don + 3 Crowns FIFA 22 —Prime Gaming Pack Madden 22 – Prime Sugar Rush Pack New World – Holy Vanguard Pack Overwatch – 2 Legendary Loot Boxes PUBG: BATTLEGROUNDS – PUBG Dacia Spray, Silver G-Coin Box, Contraband coupon x 10 and Polymer x 30 Rainbow Six Siege – 5 Day Renown Booster Roblox – Virtual Nomad Bundle Splitgate – Nebula Shotgun, Nebula Carbine, Nebula Plasma Rifle, Zeus Pistol

2 mai : Lords Mobile — Warlord Pack

3 mai : Call of Duty : Vanguard / Warzone – Safari Shock Bundle Grand Theft Auto Online — GTA$100k weekly Lost Ark – Relic Rapport Pack Two Point Hospital – Jukebox Bundle

5 mai : Grand Theft Auto Online — GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers Paladins — Bossfight Koga SMITE – Super Shredder Ravanna skin Wild Rift — Random Emote Chest

9 mai : Red Dead Online – Free Flex Emote, Free Espinal Double Bandolier Tint 010, more

10 mai : Dead by Daylight – Meg Anniversary Outfit Valorant – CTR TV Gun Buddy

12 mai : Grand Theft Auto Online — GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers

17 mai : Warframe – Verv Sentrex Sentinel pack Two Point Hospital – Bone Monster Bundle

19 mai : Grand Theft Auto Online — GTA$200K, additional GTA$100K for GTA+ subscribers Legends of Runeterra – Rare Prismatic Chest, Epic Wildcard

26 mai : Hearthstone – Random Guaranteed Legendary Card Wild Rift — Random Champion Pose Chest



Comment profiter d’Amazon Prime Gaming ?

Abonnez-vous à Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) si ce n’est pas déjà le cas ;

Identifiez-vous sur le site gaming.amazon.com ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, récupérez les contenus offerts de votre choix. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, associez votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC offerts, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

