Amazon offre du contenu exclusif aux chasseurs de Pokémon

Amazon Prime Gaming et Niantic s'associent pour offrir aux membres Prime joueurs de Pokémon Go du contenu exclusif pour le jeu de réalité augmentée tout l'été. Et ça commence dès maintenant, en amont de la journée communautaire de samedi.

L’été est en approche et c’est le moment de repartir en balade. Niantic l’a bien compris et remet son application Pokémon GO en lumière avec un événement communautaire ce samedi et son Pokémon GO Fest 2022 déjà au menu.

L’application de réalité augmentée s’est même trouvé un partenaire de choc en la personne d’Amazon. Et ce sont les abonnés Prime, également joueurs de Pokémon GO, qui vont en être ravis.

Des packs de jeu à récupérer gratuitement

À compter de ce jour, Prime Gaming offre aux joueurs du contenu exclusif, dans la droite lignée de tous les jeux PC, packs, skins et monnaies que vous pouvez récupérer chaque mois gratuitement. Le premier pack est d’ores et déjà disponible en amont de la journée de samedi.

Vous y trouverez 30 Poké Balls, 5 Max Revives et un morceau d’étoile. D’autres packs seront par la suite disponibles toutes les deux semaines environ.

Comment récupérer ses packs ?

Soyez abonné à Amazon Prime.

Rendez-vous sur la page Pokémon GO Prime Gaming pour récupérer le contenu du jeu sous forme de code. Vous avez cinq jours après la fin de l’offre pour l’utiliser.

Allez sur le site du jeu pour vous identifier et renseigner le code. Le contenu du pack sera ajouté à votre inventaire.

Si vous êtes sous Android, vous pouvez aussi échanger directement le code dans l’app :

Depuis la carte du jeu, appuyez sur le menu Poké Ball

Allez dans la boutique

Entrez votre code dans le champ Promos et envoyez.

A noter que les utilisateurs d’un compte Club des entraîneurs Pokémon doivent disposer d’un identifiant de jeu pour profiter du code.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.