Amazon offre une caméra de surveillance en dédommagement de l’arrêt d’un de ses services

Amazon annonce mettre fin au service de sa caméra de surveillance d'intérieur Cloud Cam en fin d'année. Mais bonne nouvelle pour ceux qui en possèdent, ils recevront gratuitement une Blink Mini.

La caméra de surveillance connectée d’intérieur Amazon Cloud Cam est sortie en2017, mais Amazon décide d’arrêter les frais. Le géant du e-commerce annonce mettre fin au service de la Cloud Cam, qui n’était pas sortie en France.

Une caméra de surveillance qui stockait les enregistrements dans le cloud uniquement

La Cloud Cam était une caméra qui ne possédait pas de stockage local : les enregistrements s’effectuaient seulement dans le cloud d’Amazon (sur les serveurs d’Amazon Web Services). Pour cela, il fallait un abonnement mensuel payant si l’on souhaitait stocker plus de 24 heures d’enregistrement.

La Cloud Cam sera (quasi) inutilisable le 2 décembre

C’est The Verge et MacRumors qui ont appris qu’Amazon mettrait fin à la fonctionnalité Cloud Cam le 2 décembre prochain. L’entreprise a envoyé un mail à ses clients pour s’expliquer, en disant qu’elle souhaitait se concentrer sur d’autres produits comme Blink ou Ring. Effectivement, la caméra Cloud Cam n’est plus commercialisée depuis fin 2019.

Il ne sera donc plus possible d’enregistrer la vidéosurveillance avec cette caméra. Par ailleurs, ceux qui utilisaient la version Cam Key en tant que hub Zigbee, ils ne pourront plus se connecter à des serrures connectées ou gérer des codes PIN Amazon Key.

Amazon vous offre une caméra Blink Mini en compensation, mais est-ce suffisant ?

Pour ne pas (trop) décevoir ses clients, Amazon annonce offrir une caméra de surveillance connectée Blink Mini ainsi qu’un an d’abonnement au service Blink Subscription Plus (qui a une valeur de 100 dollars par an). Ceux qui s’étaient procuré une édition Key recevront également une enceinte Echo de quatrième génération.

Cependant, on peut reprocher à Amazon de pousser les utilisateurs de ses caméras connectées à payer plus cher. En effet, certaines des fonctions qui étaient gratuites sur la Cloud Cam, comme l’accès rapide aux vidéos et l’enregistrement déclenché par des mouvements, deviennent payantes avec la Blink, avec un abonnement à au moins 30 dollars par an.

