Amazon Prime Gaming : Far Cry 4 et WRC 8 offerts en mai

Les abonnés à Amazon Prime ont droit à six jeux offerts ce mois-ci, avec notamment Far Cry 4 ou encore WRC 8. Mais ils ont aussi droits à des contenus exclusifs sur de gros jeux du moments comme FIFA 22, Apex Legends, Hearthstone ou encore Fall Guys.

Votre abonnement Amazon Prime vous permet d’accéder à Prime Gaming, le service dédié aux jeux vidéo d’Amazon qui propose chaque mois un abonnement à une chaîne Twitch ainsi que des jeux et contenus exclusifs.

Les jeux offerts sur PC en juin 2022

Far Cry 4

Escape from Monkey Island

Astrologaster

Across the Grooves

Calico

WRC 8 FIA World Rally Championship

Partez à l’aventure dans Far Cry 4, dans un environnement sans pitié en incarnant Ajay Ghale ; mais attention, vous allez vous retrouver au milieu d’une guerre civile. Si les armes et le sang ne vous intéressent pas beaucoup, Calico vous propose de créer et de gérer un bar à chats, tout en le décorant et en accueillant des chats mignons tout pleins.

Heureusement, si ça ne vous va toujours pas et que vous préférez les gros moteurs et les pistes dangereuses, WRC 8 FIA World Rally Championship va vous régaler puisque plus de 100 circuits sont disponibles dans cette simulation du WRC.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La narration est très présente dans la sélection de jeux avec Escape from Monkey Island qui va vous poser des énigmes dans le quatrième opus de la série d’aventures graphiques Monkey Island. Quant à Astrologaster, il vous emportera dans le Londres de Shakespeare et vous y incarnerez un docteur soignant ses patients par la fameuse médecine qu’est l’astrologie. Enfin, Across the Grooves vous permet de changer la réalité et le passé en explorant les destins alternatifs d’Alice, le personnage principal du jeu.

Les contenus à récupérer

Déjà disponibles : Apex Legends – Newcastle Stone Skies Bundle Battlefield 2042 – Noobmaster Bundle Black Desert Mobile – Prime Holy Vial of Light Chest FIFA 22 – Prime Gaming Pack GWENT – 1 Ultimate Premium Keg et 1 Premium Legendary Card Hearthstone – 3 Standard Card Packs Madden 22 – Prime NFL Draft Pack Overwatch – 1 Legendary Loot Box et 3 Standard Loot Boxes Pokémon GO – Prime Gaming Bundle PUBG: Battlegrounds – 1 Silver G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers, 1 Level 2 Boost et 15 000 Battle Points Rainbow Six Siege – 7 Day Renown Booster Roblox – Virtual Nomad Bundle Splitgate – EPIC Nebula Armor, Jet Pack, Portal Gun et le Legendary Zeus Rocket Launcher World of Tanks – Exclusive Commander Ragnar Bjornson, 1 Viking-Themed Medal and Dela, 1 Choise of Rental Tankts, 1 Day of WoT Premium Account et 1 x5 XP Missions Call of Duty: Vanguard/Warzone – June Spear Head Bundle COD Mobile – Merc 5 Bundle Fall Guys – The Amazing Falldazzler et 6500 Kudos Lost Ark – Leaf Ornamental Chest, Crystaline Aura (5 day use), Amethyst Shard Pack (500 shards) Two Point Hospital – Leisure Flare Bundle, Ex-Lizard Bundle Destiny 2 – Polaris Lance Bundle Amazon Luna April Prime Gaming Channel Titles – Moving Out, Lumines Remastered, Beach Buggy

2 juin : New World – Holy Vanguard Pack II, Truth Crusader Apparel Skin, Talk to the Hand Emote Paladins – Sun-Kissed Cassie Skin SMITE – Happy Little Painter Zhong Kui Naraka: Bladepoint – Magpie Bridge Wallpaper



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.