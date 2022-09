Amazon Echo Auto : un modèle plus pratique pour parler à Alexa dans votre voiture

Amazon présente la nouvelle génération de son Echo Auto, un micro qui permet de profiter d'Alexa dans la voiture.

Voici la nouvelle génération d’Amazon Echo Auto. Le principe reste le même que sur le modèle précédent sorti en 2018 : permettre l’utilisation de l’assistant Alexa dans l’habitacle de votre voiture.

Il s’agit ainsi d’un micro qui s’appaire à votre smartphone et qui se connecte au système audio de la voiture via Bluetooth ou par le biais d’une prise jack.

Plus facile à accrocher dans la voiture

Le nouvel Amazon Echo Auto est plus facile à accrocher. Il est en effet plus petit et se dote d’un support adhésif pour le coller sans difficulté au tableau de bord du véhicule. La prise jack a par ailleurs été déplacée pour faciliter le cable managment de l’appareil dans la voiture.

Malgré la diminution du nombre de microphones au sein de l’appareil (5 au lieu de 8 auparavant), le nouvel Echo Auto promet d’embarquer de meilleurs algorithmes pour mieux comprendre vos paroles.

Un nouveau service a aussi été présenté. Ainsi, en cas de panne ou crevaison, vous pouvez demander à Alexa de contacter un service d’assistance. Cela nécessite un abonnement payant et ce n’est a priori disponible qu’aux États-Unis.

54,99 dollars pour le nouvel Amazon Echo Auto

Du reste, Amazon Alexa dans la voiture peut répondre à vos questions et exécuter certaines tâches comme lancer un morceau de musique, indiquer les directions ou donner des informations en tout genre.

Le nouvel Amazon Echo Auto est annoncé au prix conseillé de 54,99 dollars.

