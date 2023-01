Amazon Prime Video en février 2023 : les Minions, Sonic et Jason Bourne débarquent sur vos écrans

L'hiver est encore là en ce mois de février et pour se réchauffer, on a tout le programme d'Amazon Prime Video. À venir : « Moi, moche et méchant », le film Sonic ou encore la franchise Jason Bourne.

Après Netflix et Disney+, c’est au tout de Prime Video de lever le voile sur son programme de séries et films pour février 2022. La plateforme de SVoD revient en force avec de grosses franchises, comme celle de Jason Bourne ou des Minions. On a aussi quelques surprises du côté des films.

Les nouvelles séries sur Prime Video en février 2023

Cœurs noirs

Cette série française originale arrive ce 3 février. Elle suit un groupe des Forces spéciales françaises déployé en Irak, peu de temps avant la bataille de Mossoul en octobre 2016. Un commando qui a pour mission d’exfiltrer la fille et le petit-fils d’un Émir français de Daech qui n’accepte de collaborer qu’à cette condition.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Star Trek: Picard

La série retrace les nouvelles aventures du capitaine de l’U.S.S. Enterprise Jean-Luc Picard. L’occasion de réunir le casting légendaire une dernière fois pour une mission de la plus haute importance. La saison 3 débarque ce 17 février.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

1er février : Before 30 (saison 1)

3 février : Cœurs noirs (saison 1) Toppen (saison 1) Harlem (saison 2)

10 février : The Sexe Lives of College Girl (saison 1)

17 février : Carnival Row (saison 2) Star Trek: Picard (saison 3)



Les nouveaux films sur Prime Video en février 2023

Jason Bourne

Ce mois-ci, quatre films de la franchise Jason Bourne arrivent sur la plateforme, dont le long-métrage réalisé par Paul Greengrass. Dans ce dernier, le personnage incarné par Matt Damon ressort de l’ombre et se retrouve traqué par les services secrets américains. Il va devoir vadrouiller entre Las Vegas, Londres et les Îles Canaries.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Moi, moche et méchant

Dans une charmante résidence se trouve un méchant vilain nommé Gru, entouré de plein de petits compagnons jaunes : les Minions. Son objectif ultime : voler la lune, à l’aide de ses gadgets et armes déjantées. Mais un immense obstacle va l’en empêcher : trois petites orphelines qui voient en lui un papa. La suite du premier film sera aussi disponible sur Prime Video, tout comme Les Minions, film hors-série qui se concentre sur les sous-fifres de Gru.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Sonic, le Film

Le hérisson bleu le plus connu du monde (et peut-être le seul) arrive sur Terre pour s’y installer. Il y fait la rencontre de son meilleur ami Tom et va faire équipe avec lui pour sauver la planète du Dr Robotnik, joué par Jim Carrey.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

1er février : La mémoire dans la peau La vengeance dans la peau La mort dans la peau Jason Bourne Game of Love Dunkerque Crazy Rich Asians L’étrange histoire de Benjamin Button L’homme d’acier Moi, moche et méchant Moi, moche et méchant 2 La liste de Schindler Les Misérables Pokémon : Détective Pikachu Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur Eternal Sunshine of Spotless Mind Les Minions

8 février : Clara Luciani : ça commence comme ça

10 février : Somebody I used to know

12 février : Sonic, le Film

15 février : Et (beaucoup) plus si affinités

24 février : BDE



Les matches de football sur Prime Video en février 2023

Les membres ayant souscrit au Pass Ligue 1 pourront, comme habituellement, visionner des matchs de football du championnat français ce mois-ci.

Ligue 1

Nantes – Marseille : 1er février

Lens – Nice : 1er février

Paris – Toulouse : 4 février

Marseille – Nice : 5 février

Paris – Lille : 19 février

Marseille – Paris : 26 février

Ligue 2

Multiplex de Ligue 2 et 8 matches en intégralité : tous les samedis à 19 heures

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.