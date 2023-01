Nouveautés Netflix en février 2023 : les films et séries à ne pas rater

You, A Star is Born, Interstellar, Formula 1, Jurassic Park, 1917... le programme de Netflix est particulièrement chargé pour ce mois de février 2023, avec de nombreuses œuvres qui valent le coup d'œil.

Le mois de février a beau être le plus court de l’année, il n’en est pas moins chargé du côté de Netflix. Le service de sVOD a dévoilé son programme prévu pour le mois prochain et ce n’est pas peu dire qu’il y a des œuvres de qualité qui intègrent le catalogue de la plateforme.

On va ainsi pouvoir découvrir des films récents comme la comédie musicale Cats — adaptée du show de Broadway et largement moqué à sa sortie — ou le film de guerre 1917 de Sam Mendes, tous deux sorties en 2019. Des films classiques sont également intégrés au catalogue, comme toute la collection Jurassic Park jusqu’à Jurassic World, A Star is Born ou Interstellar.

Du côté des séries, Netflix ne fait pas dans la mesure avec notamment l’arrivée de deux saisons particulièrement attendues : la saison 4 de You et la saison 5 de Formula 1.

Les séries à voir absolument sur Netflix en février 2023

You

La quatrième saison de cette série originale Netflix continuera à suivre le quotidien de Joe, un homme qui devient rapidement obsédé par les femmes qui lui portent le moindre intérêt, jusqu’à devenir un meurtrier. Après New York et Los Angeles, le personnage joué par Penn Badgley partira cette fois vivre en Grande-Bretagne. Si la première partie sortira donc le 9 février, il faudra attendre le 9 mars pour profiter de la seconde partie de cette quatrième saison.

Formula 1

Comme tous les ans depuis 2018, Netflix a suivi les coulisses du Championnat du monde de Formule 1. L’occasion, comme toujours, pour la série documentaire de suivre au plus près les pilotes, mais également les chefs d’écurie dans leurs courses effrénées. Pour cette cinquième saison, la série suivra donc le championnat 2022, qui s’est clôt en novembre dernier. C’est surtout la première à suivre un championnat durant lequel Lewis Hamilton n’est plus le champion en titre.

Les films à voir absolument sur Netflix en février 2023

Jurassic Park

Netflix propose toute la collection Jurassic Park avec l’ajout de quatre films au catalogue. Outre la trilogie originelle avec les films de 1993, 1997 et 2001, Netflix va également proposer le film Jurassic World de 2015, avec Chris Pratt au casting. L’occasion de replonger dans cette saga culte. On vous conseille en particulier les deux premiers films.

Interstellar

Après les films Batman et Inception, Interstellar a finir de placer Christopher Nolan sur le devant de la scène du cinéma américain. Dans ce film qui mêle concepts intimistes, vie familiale et grande épopée spatiale, vous suivrez l’histoire de Joseph Cooper, un astronaute à la tête d’une mission partie à l’étude des trous de ver. Un film aussi poétique qu’épique.

1917

Avec 1917, Sam Mendes a indéniablement marqué un grand film de guerre. L’histoire raconte une journée dans la vie de deux soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Surtout, il parvient à réaliser l’exploit de ne former qu’un long plan séquence particulièrement haletant et superbement mis en scène. Un film immanquable.

Toutes les nouveautés Netflix en février 2023

1er février : Naruto Shippûden (intégral) Hajime No Hippo : The Fighting (derniers épisodes) Monster (derniers épisodes) Détective Conan présente apprenti criminel Gunther, le Chien qui valait des millions Interstellar La Tête Haute A Star is Born Five L’Odyssée Cats

2 février : Make my Day

8 février : Bill Russell : légende de la NBA

9 février : You (saison 4, partie 1) Papas est un chasseur d’aliens

10 février : Love is Blind: after the Altar (saison 3) Toi chez moi et vice versa Love to hate you

14 février : Perfect match (premiers épisodes) Mission Impossible Fallout

15 février : Full Swing

16 février : Jurassic Park Jurassic Park Le Monde Perdu Jurassic Park III Jurassic World Barbie et le secret des sirènes 2 Barbie Princesse Raiponce Barbie et le palais de diamant Barbie au bal des 12 princesses Barbie Fairytopia Barbie casse noisette Aggretsuko (saison 5)

17 février : Braqueurs : la série (saison 2) Unlocked

19 février : Le Cas Richard Jewell

23 février : Outer Banks (saison 3)

24 février : Formula 1 : Pilotes de leur destin (saison 5) 1917

26 février : Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba Le train de l’infini

28 février : Séduction haute tension : l’Allemagne



