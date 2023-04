Prime Gaming : voici les jeux offerts par Amazon en avril

Amazon a dévoilé la liste des jeux offerts dans le cadre de son programme Prime Gaming. On fait le point sur les titres concernés en ce mois d'avril 2023.

Comme à son habitude, Amazon continue de proposer des jeux gratuits au travers de son service Prime Gaming. On connaît désormais la liste des titres offerts en ce doux mois d’avril, tout du moins pour les personnes disposant d’un abonnement Amazon Prime.

Comme souvent, cette sélection comporte un jeu AAA d’il y a quelques années et une ribambelle de titres indés, rétro (ou de moindre envergure), recelant tout de même quelques surprises intéressantes. Rappelons en outre que le programme Prime Gaming permet toujours de mettre la main sur des contenus in-game, gratuitement là aussi. Parmi les jeux concernés par ces contenus supplémentaires, Valorant, Destiny 2 ou encore FIFA 23.

Des jeux gratuits désormais proposés tous les jeudis soir

Dans la liste des jeux gratuits d’avril annoncés sur Prime Gaming, trois sont disponibles depuis le 6 avril dernier : Wolfenstein: The New Order (au travers d’un code à faire valoir sur GOG), Ninja Commando et Art of Fighting 3 (tous deux via l’application Amazon Games).

Quatre jeux sont pour leur part attendus le 13 avril prochain : The Beast Inside (via GOG), Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords et Ghost Pilots (via Amazon Games). Ils seront complétés par Beholder 2, Terraformers, Metal Slug 4 et Ninja Masters (tous via Amazon Games) dès le 20 avril ; puis par Looking for Aliens (par le biais d’un code Legacy Games), Grime, Sengoku et Magician Lord (via l’application Amazon Games), cette fois à compter du 27 avril.

Lancé au printemps 2014, Wolfenstein: The New Order est probablement le titre le plus marquant de cette sélection de par son statut de AAA, la nervosité de son gameplay ou même son univers uchronique, mais quelques pépites se cachent aussi dans cette liste. On pense notamment à The Beast Inside, Terraformers ou encore Grime, des titres indépendants salués par la critique et par la communauté Steam.



