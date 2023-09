IA, enceinte et tablette : trois nouveautés Amazon spécialement dédiées aux enfants

Soucieux de ne négliger aucun groupe de consommateurs, Amazon met à jour sa gamme de produits pour enfants avec deux déclinaisons d'une nouvelle tablette Fire HD Kids, une enceinte connectée Echo Pop Kids et de nouveaux services profitant d'un Alexa boosté à l’intelligence artificielle.

Faites entrer Alexa dans un foyer et les enfants seront souvent les premiers à vouloir interagir avec. Rapidement, ils découvrent des fonctionnalités qui leur sont dédiées : l’assistant vocal qui raconte des blagues, qui joue de la musique ou qui répond simplement à des questions plus ou moins farfelues. Les enfants restent une cible importante pour Amazon et l’entreprise le prouve une nouvelle fois ici avec de nouveaux appareils et services.

Un Alexa à la sauce ChatGPT pour enfants

Amazon Kid+ est un service de contenus dédiés aux enfants. Il propose une nouvelle fonctionnalité qui se nomme Explore avec Alexa d’Amazon. Les équipes scientifiques et d’ingénierie d’Alexa Kids ont exploité les technologies LLM maison (large language model) pour transformer la base de connaissances d’Alexa en source de faits amusants et de questions plus ou moins sérieuses adaptées aux enfants.

Cette nouvelle capacité d’Amazon Alexa est comparable aux agents conversationnels intelligents comme ChatGPT à qui on peut poser des questions complexes et variées.

Selon Amazon, les enfants seuls posent déjà plus de 25 millions de questions par mois à Alexa. La curiosité des enfants est sans fin et l’usage de l’intelligence artificielle est donc envisagé ici comme une voie vers l’apprentissage ou l’amusement. L’IA va également servir de garde-fou afin d’éviter le contact avec des contenus inapproprié ou sensible.

L’IA ne sera pas seule aux commandes, Amazon annonce que des équipes d’experts pourront réaliser des contenus, vérifier les sources ou apporter des précisions à l’IA. Notez que cette version améliorée d’Alexa, capable de bien mieux assurer des conversations naturelles, sera d’abord disponible aux États-Unis uniquement.

Deux Fire HD pour les enfants

Deux nouvelles versions de ses tablettes pour enfants sont présentées par Amazon. La Fire HD 10 Kids pour les 3 à 7 ans et Fire HD 10 Kids Pro pour les 6 à 12 ans.

Les deux proposent un écran de 10,1 pouces Full HD et sont annoncées plus légères et 25 % plus rapides que la génération précédente. Le constructeur est encore avare en informations techniques, mais nous savons au moins que l’appareil photo sera de cinq mégapixels et que l’on aura affaire à 3 Go de mémoire vive, mais le processeur reste encore inconnu.

Ces tablettes profiteront d’une interface spécifique pour les enfants et de nouveaux contenus dont une dizaine de jeux supplémentaires, et surtout Music Maker pour créer sa musique seul ou aidé par l’IA. Amazon promet un contrôle parental encore plus efficace ainsi qu’une garantie de deux ans. Si jamais votre tablette tombe en panne, elle sera remplacée gratuitement.

Les tablettes sont disponibles en précommande à partir de ce jour aux États-Unis uniquement, au prix de 189,99 dollars et livrées dès le mois d’octobre. Nous sommes en attente de la disponibilité France.

Une enceinte à la sauce Disney/Marvel

La nouvelle Echo Pop Kids est simplement une version « enfant » de l’Echo Pop. Nous y retrouvons toutes les caractéristiques de son aînée, avec ici deux nouveaux design.

Le premier s’inspire de l’univers des personnages Marvel et le second des princesses Disney. L’évolution « kids » n’est pas uniquement esthétique. Ainsi, ces enceintes pourront réaliser des salutations avec la voix des principaux personnages de ces univers. Elles pourront également raconter des blagues et des anecdotes spécifiques. Des easter-eggs sont aussi prévus pour créer la surprise.

Avec Amazon Kids+ (six moins d’abonnement inclus), vous aurez également accès à des histoires et des livres audio Avengers ou Disney Princess. Echo Pop Kids sera disponible en octobre aux États-Unis pour 49,99 dollars et si les précommandes sont déjà possibles outre-Atlantique, aucune annonce n’a été faite pour la France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.