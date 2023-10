Amazon s’aventure dans la course spatiale avec Kuiper : un premier succès avec deux satellites

L'internet par satellite connaît une évolution remarquable avec Starlink… mais également avec l’ambition d’Amazon de déployer son propre réseau de satellites via le projet Kuiper. En compétition directe avec le projet Starlink de SpaceX, Amazon tente une percée dans le domaine, avec le lancement récent des deux premiers satellites du projet Kuiper, marquant ainsi une étape importante.

L’événement notable de cette semaine, et plus précisément le 8 octobre 2023 est, sans conteste, le lancement réussi des deux premiers prototypes de satellites du projet Kuiper d’Amazon. La fusée Atlas V a placé ces engins spatiaux sur leur orbite, ce qui est son premier pas dans l’espace. Rajeev Badyal, vice-président en charge de la technologie pour le projet, a souligné l’importance de cet événement, notant que peu importe comment la mission se déroulerait, l’apprentissage serait considérable.

Au cours des six prochaines années, Amazon envisage de placer pas moins de 3 200 satellites en orbite basse, exploitant les fréquences en bande Ka suivantes : 17,7-18,6 GHz et 18,8-20,2 GHz pour la liaison descendante, et 27,5-30,0 GHz pour la liaison montante. Cependant, la couverture mondiale n’est pas l’objectif principal, puisque ces satellites seront principalement dédiés aux utilisateurs situés entre les latitudes 56°N et 56°S, couvrant ainsi des territoires majeurs tels que l’ensemble des États-Unis (hormis l’Alaska), l’Europe, et d’autres zones stratégiques.

Pour la mise en orbite de ces satellites, Amazon a choisi de faire appel aux principaux lanceurs lourds occidentaux, notamment Vulcan de United Launch Alliance (ULA), Ariane 6 d’ArianeGroup, et New Glenn de Blue Origin, tout en excluant délibérément SpaceX et le lanceur japonais H3. La collaboration avec Blue Origin, fondée par Jeff Bezos — également fondateur d’Amazon –, s’inscrit dans une certaine logique et renforce l’empreinte de l’entreprise dans l’industrie spatiale.

Rivaliser avec un concurrent aguerri

Bien qu’Amazon ait franchi une étape significative avec le lancement de ses premiers satellites, la concurrence avec Starlink, qui a déjà établi une présence marquante dans l’espace avec plus de 3 000 satellites déployés, promet d’être ardue. Starlink ne reste pas immobile et a lancé une nouvelle génération de satellites, améliorant ainsi ses offres avec des options adaptées à la mobilité, capables de fournir une connexion internet dans des véhicules et même sur des smartphones.



Cette lutte pour dominer l’internet spatial s’annonce donc titanesque. Chaque projet, qu’il s’agisse de Kuiper d’Amazon ou de Starlink de SpaceX, apporte sa propre vision et technologie. Tandis que Starlink mise sur une expansion rapide et une amélioration continue de ses services, Amazon, bien que novice dans le secteur, apporte une énorme puissance financière et une expertise logistique qui pourraient s’avérer déterminantes.

Dans ce contexte, le projet Kuiper devra non seulement faire ses preuves en matière de technologie et de fiabilité, mais aussi trouver une stratégie viable pour s’imposer dans un marché où Starlink a déjà gagné en notoriété… sans forcément trouver la voie de la rentabilité. La route est encore longue et la mission récente Protoflight, ainsi que les futurs lancements, pourrait nous en dire plus sur la façon dont Amazon envisage de conquérir ce nouveau secteur.