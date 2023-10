Starlink et sa nouvelle ambition : connecter les smartphones directement depuis l’espace

Starlink lève le voile sur « Direct to Cell », une initiative visant à jeter un pont technologique direct entre les satellites et nos smartphones.

Starlink, une filiale de SpaceX d’Elon Musk, annonce un nouveau chapitre dans son offre, cherchant à établir un pont direct entre ses satellites et nos téléphones portables via une technologie intitulée « Direct to Cell ».

Les satellites comme relais 4G

Le projet, audacieux, est conceptuellement intrigant. La technologie utilisée est pensée pour être compatible avec tous les smartphones dotés de puces et d’antennes pour la 4G LTE (et donc tous les smartphones du marché), offrant une nouvelle solution de connectivité dans des régions où les infrastructures terrestres pourraient être insuffisantes ou inexistantes. Les satellites mis en jeu dans ce service seront dotés d’un modem ENodeB, habituellement trouvé dans les équipements de base des stations de réseau mobile, agissant ainsi comme des antennes-relais spatiales, positionnées à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre.

La distance significative entre ces satellites et les utilisateurs finaux, comparée à celle des antennes cellulaires traditionnelles, pose naturellement la question de la performance. Les débits, tels qu’annoncés durant les présentations initiales de Starlink, se situeraient dans des gammes comparables à celles de la 3G. La stratégie de lancement se décline en deux phases principales : initialement en 2024 avec une focalisation sur les SMS en texte brut, puis en 2025, Starlink envisage d’élargir son offre pour englober la voix et les données cellulaires, ce qui est aussi une solution pour les besoins croissants du secteur de l’IoT (Internet des Objets). Ainsi, cela se distingue des modèles récents d’iPhone et de Huawei, qui sont des smartphones capables de communiquer directement avec les satellites.

Partenariats stratégiques et enjeux de déploiement

Pour le déploiement de ce service, Starlink a esquissé des partenariats avec divers opérateurs mobiles dans plusieurs pays, incluant Rogers au Canada, Salt en Suisse, Optus en Australie, One NZ en Nouvelle-Zélande et KDDI au Japon. Le choix de ces partenariats n’est pas anodin et s’inscrit dans une logique où l’infrastructure réseau existante des opérateurs mobiles est primordiale. En effet, bien que les satellites de Starlink joueront un rôle de relais, les données seront ensuite transmises via l’infrastructure terrestre des partenaires opérateurs vers leur destination finale.

Si en France l’offre peut paraître de prime abord moins pertinente, compte tenu d’une couverture réseau relativement dense, la donne change lorsqu’on observe la situation dans des pays tels que l’Australie, où d’immenses étendues demeurent dépourvues de réseau mobile. L’offre « Direct to Cell » de Starlink vise donc non seulement à éradiquer ces zones blanches, mais aussi à ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’accessibilité et de connectivité dans les régions reculées ou difficiles d’accès sur le globe.

Cependant, les milliers de satellites actuellement en orbite ne sont pas adaptés à cette fonction. Nous devrons nous fier aux prochains déploiements. Néanmoins, avec Starlink qui réalise des lancements à un rythme soutenu grâce à ses fusées Falcon 9 et bientôt Starship, cette transition devrait se faire rapidement.



