Enfin une alternative à Apple AirPlay et Google Chromecast : voici Matter Casting

Amazon secoue un marché où l'on avait un duopole : celui du streaming avec l'intégration de Matter Casting.

Ce n’est ni plus ni moins la toute nouvelle alternative à Apple AirPlay et Google Chromecast, dévoilée au CES 2024. Contrairement à ses concurrents, Matter Casting joue la carte de l’open source, offrant un avantage de taille : la liberté pour les développeurs de l’implémenter dans leurs produits sans contraintes de licence.

Pour aller plus loin

Matter : fonctionnement, objets connectés compatibles… Tout savoir sur la nouvelle norme universelle des objets connectés

Techniquement, Matter Casting fonctionne comme AirPlay et Chromecast, permettant de streamer du contenu de votre smartphone ou tablette vers votre TV. Mais sa nature open source change la donne. Elle ouvre la porte à une compatibilité élargie entre appareils de différentes marques, une aubaine pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

Actuellement, Amazon prévoit de l’intégrer dans ses propres produits. L’Echo Show 15 et les appareils Fire TV vont bientôt être compatibles, permettant de diffuser des contenus mobiles sur grand écran en un clin d’œil. L’expérience utilisateur sera semblable à celle offerte par Chromecast, mais avec la touche Amazon.

Limité pour le moment à l’écosystème Amazon

Pour l’instant, Matter Casting est limité à l’écosystème Amazon, incluant Fire TV et Prime Video. Mais Amazon ne s’arrête pas là. Ils annoncent des mises à jour pour l’ensemble de leurs appareils dans les prochaines semaines et travaillent avec des poids lourds comme Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ et ZDF pour intégrer Matter Casting plus tard dans l’année.