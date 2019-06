Deux ans après la dernière version de sa liseuse la plus haut de gamme, Amazon a annoncé ce mercredi l’arrivée d’une nouvelle Kindle Oasis. Cette troisième du nom permettra enfin de passer à une luminosité plus chaude pour éviter la fatigue visuelle.

Les liseuses Kindle d’Amazon sont parmi les plus populaires au monde et pourtant il leur manquait jusqu’à présent une fonctionnalité essentielle : un mode confort des yeux. En effet, les Kindle intègrent depuis plusieurs années un système de rétroéclairage, mais celui-ci offre une luminosité assez bleue, qui n’est pas des plus agréable avant de dormir.

Avec sa nouvelle Kindle Oasis, Amazon se met en effet à une luminosité moins fatigante pour le regard. Ce mercredi, le géant du e-commerce a en effet dévoilé sa nouvelle liseuse haut de gamme. Comme les Oasis précédentes, elle reprend un design particulièrement fin avec 3,4 mm d’épaisseur sur la plupart de la liseuse, à l’exception d’un des côtés, à 8,4 mm. La liseuse propose par ailleurs un écran de 7 pouces de diagonale affichant 300 pixels par pouce. Elle est toujours certifiée IPX8 contre l’immersion dans l’eau, intègre des boutons pour changer de page en plus du tactile et intègre 8 ou 32 Go de stockage selon les versions. Pour l’autonomie, comptez sur 21 heures de lecture avec une luminosité sur 13.

Un rétroéclairage en fonction de l’heure et de la lumière ambiante

Surtout, la nouvelle Kindle Oasis permet donc de modifier la colorimétrie du rétroéclairage. Le rétroéclairage peut être modifié manuellement, mais également en fonction de l’heure de la journée. La liseuse est également censée adapter sa luminosité à la lumière ambiante. Plus de risque donc de vous éblouir lorsque vous l’allumez en pleine nuit.

La nouvelle Amazon Kindle Oasis sera disponible à compter du 24 juillet prochain. Elle est proposée en deux coloris, gris ou doré, et en trois configuration : Wi-Fi 8 Go, Wi-Fi 32 Go et Wi-Fi + 4G 32 Go. Le modèle le plus accessible sera affiché à 249,99 euros tandis que le plus élevé sera à 339,99 euros.