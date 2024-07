Surprise, AMD lance deux nouveaux processeurs pour faire durer vos PC plus longtemps

Il n’y a pas que les nouvelles générations de PC dans la vie. AMD a le bon goût de commercialiser deux nouveaux processeurs pour l’ancienne plateforme AM4. De quoi prolonger la vie d’un PC de bureau.

Source : AMD

L’avantage des ordinateurs de bureau, c’est évidemment la capacité à changer les pièces pour les faire durer plus longtemps.

Cette théorie, bien que très populaire, est régulièrement mise à mal par les sockets de nos cartes mères. Il s’agit du support sur lequel est installé le processeur (CPU) et qui change toutes les quelques générations.

AMD s’est fait la réputation de prolonger au maximum la vie de ses sockets en gardant une forte compatibilité des cartes mères avec les nouveaux processeurs. La marque le prouve de nouveau avec l’annonce des Ryzen 7 5800XT et Ryzen 9 5900XT.

Deux processeurs AM4 de plus

Avec ces deux nouveaux processeurs, AMD prolonge la vie de son socket AM4 lancé il y a plus de cinq ans, alors même que la marque mise déjà sur son successeur, l’AM5, depuis plusieurs générations de processeurs.

Le Ryzen 7 5800XT est un processeur à 8 cœurs avec une fréquence capable de monter à 4,8 GHz, soit 100 MHz de plus que le Ryzen 7 5800X.

Le Ryzen 9 5900XT intègre 16 cœurs avec une fréquence de 4,8 GHz. Il reprend en fait la configuration du Ryzen 9 5950X, fleuron de la gamme à son lancement, avec une fréquence en baisse de 100 MHz.

Les nouveaux processeurs sont disponibles chez TopAchat en France // Source : Capture d’écran Frandroid

Pas de miracle toutefois, on parle de deux processeurs basés sur l’architecture AMD Zen 3 et utilisant le processus de gravure en 7 nm de TSMC. Technologiquement, on est donc face à des processeurs de 2020.

Les deux processeurs sont disponibles dès aujourd’hui au prix de 299,99 euros pour le premier, et 419,99 euros pour le second.