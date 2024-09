AMD : une nouvelle fonctionnalité pour booster les performances en jeu de votre PC portable

Les laptops AMD de dernière génération vous permettent désormais d’allouer davantage de RAM à votre GPU avec des gains de performances à la clé, mais pas pour tous les jeux.

Crédit photo : OtaXou

AMD propose une nouvelle fonctionnalité bien pratique à ses pilotes graphiques pour les PC portables dotés de ses dernières puces AMD Ryzen AI 300. La mémoire RAM étant partagée entre le CPU et le GPU sur ce type de machine, l’option Variable Graphics Memory (VGM) permet aux utilisateurs de paramétrer la quantité de mémoire RAM à allouer à la puce graphique.

Si cette fonctionnalité est déjà présente depuis très longtemps au sein des BIOS des PC et consoles portables, elle s’intègre pour la première fois à l’interface d’un pilote graphique, la rendant plus accessible aux utilisateurs moins aguerris.

Augmenter sa VRAM en quelques clics

On est à deux doigts de vous proposer de télécharger de la RAM, c’est pourtant presque ça. Concrètement, la fonctionnalité vous permet de « de convertir jusqu’à 75 % de la mémoire vive du système en mémoire graphique dédiée ou vRAM » depuis les paramètres du pilote AMD.

Le constructeur donne l’exemple d’un PC portable doté de 32 Go de RAM, dont 8 pourront être alloués au GPU au lieu des 512 Mo par défaut, laissant ainsi 24 Go de mémoire au processeur. C’est un gain conséquent qui pourra aider les joueurs à faire tourner certains jeux nécessitant un minimum de VRAM selon AMD. Mais à quoi peut-on s’attendre en termes de performances ?

AMD

Avec plus de place pour respirer, certains jeux pourraient ainsi voir leurs FPS augmenter légèrement. Sean Hollister du site The Verge a pu tester la fonctionnalité sur un Asus Zenbook S 16 pour des résultats mitigés. Si certains jeux comme Control, Far Cry 6 et Cyberpunk 2077 affichent des gains de 10 à 20%, d’autres ne semblent pas bénéficier d’une quantité de VRAM plus confortable.

AMD a aussi annoncé la compatibilité de l’AFMF 2, sa technologie de génération d’images universelle, avec les GPU de son architecture Strix Point. Avant de l’activer, la firme conseille fortement aux joueurs de choisir des paramètres graphiques leur permettant d’atteindre au moins 50 FPS en jeu pour éviter une expérience « saccadée ».

AMD

Dans ses ses propres tests, AMD annonces de gains de l’ordre de 78% dans Cyberpunk 2077 et prés de 50% dans Horizon Zero Down avec le VGM activé en réglage élevé en définition 1080p. En 1800p, les gains sont plus contenus et nécessitent de baisser certains paramètres graphiques pour dépasser les 60 FPS dans les jeux les plus gourmands. À noter que la firme combine à chaque fois le FSR, sa technologie d’upscaling, l’AFMF 2 ainsi que cette nouvelle fonctionnalité d’allocation de mémoire vidéo dans ses résultats.