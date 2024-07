AMD promet des jeux plus beaux et plus performants avec cette mise à jour majeure de sa technologie AFMF

Si vous êtes en manque de performance cet été sur votre carte graphique AMD, la firme vient d'annoncer l'AFMF 2, une mise à jour majeure de sa technologie de génération d'images universelle. Au programme, meilleures performances, meilleure qualité d'image et… latence réduite. Voici les nouveautés.

AMD a travaillé en coulisses pour sensiblement améliorer la qualité et les performances de sa technologie de génération d’images. L’AFMF (AMD Fluid Motion Frames) augmente la performance de vos jeux en intercalant une image entre deux images, à la manière du DLSS 3 de Nvidia.

Cette nouvelle version permet un plus grand contrôle aux joueurs sur le comportement de la technologie en plein jeu ainsi qu’un support encore étendu à un plus grand nombre de jeux.

Intégration de l’IA et latence réduite

Lorsque AMD nous évoque l’intégration d’une IA pour sa technologie de frame generation, on s’imaginait déjà voir la technologie utiliser le machine learning comme Nvidia. Ce n’est malheureusement pas le cas ici, puisque l’intelligence artificielle de AMD sert ici à un nouveau « Search Mode ».

Défini en Auto, ce mode améliore la qualité de la génération d’images à haute définition, au-dessus du 1440p. Ce paramètre réduit considérablement la fréquence à laquelle la technologie est désactivée dans les scènes les plus dynamiques. Ce comportement est utile à plus basse définition, en 1080p, cas de figure pour la génération d’image pouvant occasionner des soucis de fluidité assez flagrants.

AMD assure que la qualité d’image de l’AFMF a été améliorée, peu importe le mode choisi. S’agissant d’une des critiques les plus fréquentes faites à la technologie, il faudra vérifier sur pièce.

Les autres améliorations sont à trouver au niveau des performances avec un nouveau mode Performance qui « réduit l’impact de l’AFMF 2 afin de permettre à un plus grand nombre d’appareils d’accéder à des expériences de jeu à haute fréquence d’images ». Selon AMD, ce mode sera dédié aux machines avec GPU intégrées, comme les PC portables ou les consoles PC portables.

Enfin, AMD promet de corriger l’un des plus grands reproches faits à la génération d’images : la latence. C’est une fâcheuse conséquence inhérente à la technologie qui doit « retenir » une image réelle afin d’y juxtaposer une image extrapolée.

Ici, la réduction de latence serait de l’ordre de 28% sur un jeu comme Cyberpunk 2077 avec les réglages au maximum, combiné avec la technologie Anti-Lag. AMD prend aussi l’exemple de Counter-Strike 2 qui bénéficie aussi d’une latence réduite de 12% par rapport à la première version de l’AFMF, mais on ne vous conseillera jamais d’activer une telle solution pour un jeu compétitif.

Encore plus de jeux supportés

Pour rappel, l’AFMF 2 est compatible avec tous les GPU existants depuis la sortie de l’architecture RDNA 2, donc les Radeon RX 6000 et 7000 en version desktop et mobile ainsi que les iGPU des processeurs Ryzen 7000.

L’AFMF 2 est déjà compatible avec la quasi-totalité des jeux DirectX 11 et 12 et ce n’est pas fini. Cette nouvelle version fonctionne désormais avec les jeux Vulkan et OpenGL, pour activer la génération d’images sur des jeux encore parfois plus anciens.

De plus, il est maintenant possible d’activer l’AFMF en mode plein écran sans bordures avec les cartes graphiques Radeon RX 6000 et 7000.

Bref, AMD semble avoir entendu toutes les critiques pour cette mise à jour, qui peut être testée dans la version d’aperçu de son pilote Adrenalin disponible à cette adresse.