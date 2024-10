Les derniers pilotes AMD déploient une fonction que vous voulez avoir sur votre PC

Avec ses derniers drivers Adrenalin, AMD déploie enfin sa technologie de génération d’images « Fluid Motion Frames 2 » (AFMF2). Cette dernière a pour principal avantage de ne pas nécessiter d’implémentation particulière de la part des développeurs de jeux.

Source : AMD

Avec ses nouveaux pilotes Adrenalin 24.9.1, en cours de déploiement, AMD donne le coup d’envoi à la prise en charge en version finale de la seconde version de sa technologie « Fluid Motion Frames » (AFMF2). Cette technologie de génération d’image, concurrente du DLSS3 de Nvidia, a pour particularité de ne requérir aucune implémentation au préalable par les développeurs de jeux. Il s’agit donc d’une solution « clé en main » permettant aux joueurs équipés d’un GPU ou iGPU AMD récent de doper en quelques clics leurs performances en jeu.

Comme le souligne VideoCardz, une fois les pilotes Adrenalin 24.9.1 installés, l’AFMF2 est accessible depuis le panneau de contrôle Radeon, et peut être activé application par application. Cette nouvelle techno est par ailleurs intégrée au panel de fonctionnalités HYPR-RX de l’utilitaire Radeon, où elle se conjugue alors notamment à une couche de supersampling pour optimiser encore un peu plus les performances.

Quoi de neuf dans cette nouvelle mouture de l’AFMF ?

Pour rappel, l’AFMF n’est pas une nouveauté en soi chez AMD. Cette technologie a été déployée dans une première version en début d’année. Par rapport à l’AFMF première du nom, cette nouvelle version a toutefois pour intérêt de réduire la latence induite par la génération d’image, mais aussi d’ajouter de nouveaux profils permettant aux joueurs de se concentrer soit sur les performances (en sacrifiant au passage légèrement la qualité d’image), soit sur la qualité d’image (en échange de performances un peu moins bonnes).

Les performances des jeux une fois le FSR2 et l’AFMF 2 activés selon AMD. // Source : AMD

L’idée est principalement de permettre à l’utilisateur de prioriser manuellement les performances s’il joue, par exemple, sur une console de jeu portable (comme l’ASUS ROG Ally ou le Lenovo Legion Go, entre autres), ou au contraire de configurer l’AFMF pour obtenir la meilleure qualité d’image possible s’il joue sur une puissante tour gaming.

Quelles sont les configurations éligibles ?

Côté compatibilité, l’AFMF se limite par contre toujours aux cartes graphiques et solutions graphiques intégrées d’AMD. Sont ainsi éligibles les GPUs sous architecture RDNA 2 et RDNA 3. Comprenez les Radeon RX 6000, RX 7000, et les iGPU Radeon 700M et 800M. Les puces sous architecture RDNA 1 ne sont, par contre, pas encore supportées.

Notons enfin que la technologie AFMF2 avait été présentée récemment par AMD dans un cas d’usage tirant également parti de la techno Variable Graphics Memory (VGM) sur une puce Strix Point (Ryzen AI 300). Les deux fonctionnalités sont désormais accessibles librement par l’ensemble des utilisateurs ayant installé les derniers drivers d’AMD.