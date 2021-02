C’est officiel, AMD lancera une nouvelle carte graphique dès le 3 mars

Vous trouviez le milieu de gamme délaissé chez AMD ? Ça ne va plus durer très longtemps… du moins sur le papier. La marque a confirmé hier qu’elle lancera dès la semaine prochaine une nouvelle Radeon pour concurrencer les RTX 3060 Ti et RTX 3060 de Nvidia.

Une nouvelle Radeon… dès le 3 mars, c’est maintenant officiel. AMD n’a pas laissé les rumeurs trop enfler, en confirmant il y a quelques heures sur Twitter qu’une nouvelle carte graphique de son cru sera bien introduite d’ici une petite semaine. En ligne de mire ? Le milieu de gamme et tout particulièrement une certaine GeForce RTX 3060 Ti qu’AMD aimerait tacler avec une puce dont les spécifications techniques mériteront par contre d’être précisées.

Cette annonce intervient alors qu’AMD était resté relativement discret sur le terrain GPU depuis le lancement des RX 6800, 6900 et 6900XT en fin d’année dernière. Lors de la conférence d’AMD au dernier CES, Lisa Su s’était contentée d’indiquer, mais sans vraiment en dire plus, que de nouvelles Radeon mobile étaient dans les tuyaux. Finalement, c’est un nouveau GPU de bureau qui s’apprête à débouler…

Dévoilé en partie au travers d’un GIF partagé ce 24 février, le design de cette nouvelle carte graphique s’articule autour de deux ventilateurs. On y aperçoit quatre sorties vidéo, mais a priori aucun port USB-C n’est en vue. Comme l’indique Inpact Hardware, cette nouvelle incursion d’AMD sur le milieu de gamme devrait se faire au travers d’une Radeon RX 6700 XT, qui exploitera très probablement une puce Navi 22, toujours gravée en 7 nm par TSMC.

D’après TechPowerUp, elle devrait regrouper 2560 shading units, 192 texture mapping units et 64 ROPs. On y trouverait aussi 40 cœurs dédiés à l’accélération matérielle du ray tracing.

À titre de comparaison, les puces Navi 21 qui équipent les Radeon RX 6800, 6900 et 6900 XT arborent 5120 shading units, 320 texture mapping units et 128 ROPs, pour 80 cœurs voués à la gestion du ray tracing.

On March 3rd, the journey continues for #RDNA2. Join us at 11AM US Eastern as we reveal the latest addition to the @AMD Radeon RX 6000 graphics family. https://t.co/5CFvT9D2SR pic.twitter.com/tUpUwRfpgk

— Radeon RX (@Radeon) February 24, 2021