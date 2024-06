Grosse baisse de prix des vélos électriques Angell : voici tout ce qu’il faut savoir

Les derniers vélos électriques d’Angell Mobility, les Rapide Core et Rapide+, ont récemment vu leur prix respectif baisser. La marque l’a directement annoncé et confirmé à Frandroid, lors des ProDays 2024. Voici leur nouvelle gamme tarifaire.

En avril dernier, Frandroid avait pu découvrir et prendre en main deux nouveaux vélos électriques signés Angell : les Rapide Core et Rapide+, qui reflètent tous les progrès effectués par la marque au cours des dernières années. Durant l’événement Vélo In Paris, des prix de 2240 et 2740 nous avaient été annoncés.

Sous le seuil symbolique des 2000 euros

Bonne nouvelle : ces tarifs ont depuis été revus à la baisse, comme nous l’ont annoncé plusieurs représentants de la marque présents au salon ProDays 2024, sis à Toulouse du dimanche 23 au mardi 25 juin – et auquel Frandroid se trouve actuellement. Voici la nouvelle grille tarifaire à connaître :

Rapide Core : 1990 euros (écran intégré, alarme antivol, géolocalisation, alerte chute) ;

Rapide+ : 2490 euros (jantes Mach1, assurance Angell Back).

Le Rapide Core et Rapide+ sont donc plus abordables de 250 euros par rapport au mois d’avril. C’est une baisse de 11,16 %. « C’était le plan, on était en discussion avec notre fournisseur et on a pu officialiser la baisse récemment », nous confie Hugues Maurice Mac Carthy, business developer chez Angell Mobility.

« On n’a pas pu l’annoncer au festival Vélo In Paris », car les accords finaux avec les parties concernées n’étaient pas encore bouclés. Par ailleurs, le Rapide Core « Pack », une version du Rapide Core équipée d’un carter de chaîne, d’une béquille et de garde-boue, est quant à lui vendu 2290 euros.

Une offre de location imminente

Ici, Angell parvient à commercialiser un vélo électrique sous le seuil symbolique de 2000 euros, soit grosso modo le prix moyen d’un VAE en France. « On cible les jeunes, notamment les jeunes actifs qui gagnent correctement leur vie », admet notre interlocuteur. Un bon moyen, plus globalement, de rendre la pratique du VAE toujours plus abordable.

En avril, Angell officialisait également un partenariat avec Motto dans le cadre de location longue durée. Ce projet est désormais imminent – le lancement est prévu pour le lundi 24, nous souffle-t-on – avec au menu, deux offres de location : une de 12 mois à partir de 99e euros par mois, une autre de 18 mois, entre 119 et 129 euros par mois. Seules les versions Rapide Core et Core Pack sont concernées.