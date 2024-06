Ces appareils Anker peuvent exploser, arrêtez de les utiliser

Anker rappelle trois de ses produits : une batterie externe, une enceinte bluetooth et un haut-parleur de conférence. Il peuvent surchauffer et provoquer un incendie.

Le fabricant d’accessoires Anker rapatrie trois appareils. Ce rappel concerne les Anker A1112, soundcore A3102 et AnkerWork A3302. Si vous possédez ces appareils, cessez immédiatement de les utiliser, il peuvent potentiellement s’enflammer.

La décision de rappeler ce produit a été prise après plusieurs rapports d’incidents où la batterie a surchauffé jusqu’à prendre feu dans certains cas. Anker a immédiatement réagi en lançant une enquête approfondie pour identifier la cause de ces incidents. Les résultats préliminaires indiquent que le problème pourrait être lié à un défaut de fabrication dans certains lots de batteries.

Comment savoir si on est concerné par ce rappel ?

Pour assurer la sécurité de ses clients, le constructeur chinois a mis en place un processus de rappel complet. Les clients possédant l’Anker A1112 sont invités à vérifier si leur exemplaire est concerné par ce rappel. Sur son dot, il faut tout d’abord vérifier qu’y est inscrit la mention « Anker 321 Power Bank (PowerCore 5K, Black), Model: A1112 ».

Si c’est le cas, Anker demande ensuite de valider son numéro de série afin de déterminer si la batterie en question fait partie du lot incriminé (produit après mars 2023). Cela se passe sur cette page dédiée, laquelle sert aussi de formulaire de retour.

Soundcore A3102 AnkerWork A3302

Une batterie de remplacement plus performante

Il en va de même pour l’enceinte Soundcore A3102 et le haut-parleur AnkerWork A3302. Les trois produits sont remplacés gratuitement avec un gain de performances pour le cas batterie A1112. On parle de l’Anker 533, une batterie de 10 000 mAh équipée d’un affichage numérique, de deux USB-C, un USB-A et capable de charger en 30 Watts.

Anker A1112 > fabriqué après mars 2023 / une Anker 533 en remplacement,

Soundcore A3102 > fabriqué entre mars et avril 2023 / une nouvelle unité de remplacement,

AnkerWork A3302 > fabriqué entre mars et avril 2023 / une nouvelle unité de remplacement ou un remboursement.

À toute fin utile, rappelons qu’il est fortement recommandé d’utiliser les câbles et chargeurs fournis par le fabricant, d’éviter d’exposer les batteries à des températures extrêmes et de ne jamais laisser une batterie en charge sans surveillance pendant de longues périodes.