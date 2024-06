Recharger 2 appareils avec un seul câble USB ? C’est la promesse de ce nouvel accessoire Anker

Si vous en avez assez de devoir embarquer pléthore de câble USB dans vos valises lors de vos vacances, Anker a une bonne nouvelle pour vous.

Depuis le passage des iPhone au chargeur universel, le marché des accessoires USB-C est plus vivace que jamais. La preuve avec la dernière invention d’Anker : un câble qui permet de recharger deux appareils à la fois pour ne plus avoir à choisir entre donner un coup de boost à son téléphone ou à son ordinateur portable.

Le sobrement nommé « Câble USB-C 2 en 1 » repéré par The Verge est doté d’un connecteur USB-C d’un côté (à brancher sur une brique de charge) et de deux connecteurs (toujours USB-C) de l’autre. Avec un seul chargeur, il est donc possible de charger deux appareils à la fois, et intelligemment en plus de ça.

Un câble pour les unifier tous

Le câble en lui-même est capable de supporter un flux énergétique allant jusqu’à 140 Watts (suffisant pour charger un ordinateur portable haut de gamme), mais peut aussi diviser la puissance selon les besoins de chaque appareil connecté. Ainsi, si vous branchez votre ordinateur et votre téléphone en même temps, le premier recevra le gros de la puissance tandis que le second absorbera ce qu’il reste.

Si vous tentez de brancher deux ordinateurs réclamant la même puissance de charge, le premier connecté recevra par contre plus de jus que le second. Pour gérer tout ça correctement, le câble est bien évidemment certifié USB Power Delivery et même Power Delivery PPS pour assurer une charge rapide sans abîmer la batterie des gadgets connectés.

Pas encore de disponibilité ferme en France

Bien évidemment, pour tirer confortablement parti des capacités de ce câble, il faudra être en possession d’un chargeur adapté. Branché à une bête brique 20 Watts, l’accessoire fera son travail, mais chargera lentement chacun des appareils. Il vaudra sans doute mieux opter pour un chargeur USB-C 140 Watts (comme celui d’Apple) pour avoir un combo gagnant et peu encombrant dans vos valises. Si vous voulez un kit véritablement portable, Anker commercialise aussi sa batterie PowerCore 24K avec 24 000 mAh de capacité et 140 watts de puissance.

Malheureusement, le câble n’est pas encore listé officiellement sur la boutique Amazon d’Anker. Celles et ceux qui veulent absolument mettre la main dessus peuvent se faire livrer directement depuis les États-Unis pour 25$ (+10$ de frais de ports, soit 33€ et quelques), mais pour les autres, il faudra sans doute attendre quelques jours ou quelques semaines le temps qu’Anker daigne accorder aux Européens le même privilège que nos voisins d’outre-Atlantique.

Pour aller plus loin

