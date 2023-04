Oled, QHD, 240 Hz : cet écran gaming semble tout réunir pour devenir une référence

AOC est à Palma pour dévoiler une nouvelle gamme de moniteurs de PC. Au sommet d'entre eux, un écran Oled qui semble réunir de belles caractéristiques sans faire exploser la facture. Jugez plutôt.

Les écrans de PC sont en pleine évolution depuis quelques années. On avance vers des dalles de plus en plus grandes, avec plus de pixels, des couleurs plus précises et de plus en plus de fluidité. Ce progrès est notamment marqué par l’arrivée, enfin, des dalles Oled qui ont déjà su trouver leurs places dans nos smartphones et nos téléviseurs.

Quand on parle de moniteurs, il est difficile de ne pas croiser la route du géant chinois AOC et de sa marque gaming AGON. Le fabricant a dévoilé ce week-end son premier moniteur Oled, voici l’AOC Agon Pro AG276QZD.

Oled, QHD et 240 Hz : que lui manque-t-il ?

À la vue de la fiche technique, on peut dire qu’AOC semble avoir tout fait pour créer le moniteur idéal en 2023. On parle en effet d’une dalle LG Oled de 27 pouces avec une définition de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraichissement montant à 240 Hz.

Nous avons pu voir l’écran en action pendant quelques minutes. Les bords autour de l’écran sont très fins et le design plutôt soigné. On apprécie le pied ergonomique qui permet de régler correctement la hauteur et la direction de l’écran pour sa vue.

La connectique se compose d’un port DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.0. On a également le droit à un hub USB complet avec 4 ports.

Seul bémol constaté lors de notre rapide essai, un HDR qui nous a paru assez léger. Il faudra attendre les tests pour s’en assurer, mais la certification DisplayHDR 400 (au lieu de 1000 sur d’autres écrans haut de gamme comme l’Alienware QD-OLED) ne nous a pas rassurés. D’après la marque, que nous avons interrogée sur le sujet, il s’agirait d’une question de couverture des couleurs. L’écran est donné pour 98,5% du DCI-P3 alors que les certifications DisplayHDR 600 et 1000 demanderaient une couverture supérieure à 100 voir 120 %.

Lancement en juin à un tarif psychologique

AOC annonce que son écran Agon Pro AG276QZD sera commercialisé à 999 euros en Europe et à partir du mois de juin 2023. C’est évidemment cher pour un moniteur, mais plutôt compétitif pour un écran Oled avec une telle fréquence d’affichage.

Si le HDR arrive à nous convaincre, cet écran pourrait bien devenir la référence haut de gamme pour de jeu vidéo. Surtout si vous ne souhaitez pas d’écran incurvé.

Cet article a été rédigé dans le cadre d’un voyage de presse par Philips EVNIA et AGON by AOC à Palma de Majorque auquel notre journaliste a été convié.

