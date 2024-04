AOC lance le moniteur 540 Hz le plus abordable du marché

Le taïwanais AOC a dévoilé son nouveau Agon Pro AG246FK. Ce moniteur Full HD brille principalement par son impressionnante fréquence de rafraîchissement 540 Hz, mais aussi par un placement tarifaire agressif par rapport à la concurrence immédiate.

Pas de folie sur la définition ou le niveau d’équipement, mais une fréquence maximale ébouriffante. AOC a dévoilé cette semaine son Agon Pro AG246FK, un nouveau moniteur Full HD (1920 par 1080 pixels) de 24,1 pouces, capable de monter à 540 Hz… là où la plupart des écrans PC gamer du marché plafonnent aux alentours de 360 Hz. Ce n’est toutefois pas son seul atout, car avec ce nouvel Agon Pro, le constructeur taïwanais s’attaque vigoureusement à la concurrence d’ASUS et de BenQ.

L’AG246FK est en effet annoncé pour le mois de juillet à 699 euros, alors que les Asus ROG Swift PG248QP (dont nous vous parlions il y a quelques mois) et BenQ Zowie XL2586X, ses principaux concurrents, sont tout deux disponibles à plus de 1000 euros. De quoi le positionner à ce stade comme le moniteur 540 Hz le plus abordable du marché, et susciter l’intérêt auprès des amateurs d’eSport, cherchant avant tout un affichage très réactif.

AOC Agon Pro AG246FK, l’avantage de la vitesse, et du prix

Si cette très haute fréquence d’affichage n’est dans les faits prise en charge que par une quantité réduite de jeux, elle permet une réactivité optimale. Au lieu des 2,7 ms permis par les dalles 360 Hz, le panneau 540 Hz de l’Agon Pro AG246FK est capable de réactualiser chaque image toutes les 1,8 ms seulement. Le temps de réponse gris à gris est pour sa part donné à 0,2 ms. Il s’agit donc d’un des moniteurs les plus rapides actuellement disponibles.

Source : AOC Source : AOC

Le revers de la médaille est à chercher du côté de la qualité d’image. Le moniteur d’AOC se contente en effet d’une dalle LCD TN. Une technologie réputée pour sa réactivité, mais qui pèche sur à peu près tout le reste, à commencer par ses angles de vision, souvent très « étroits ». L’Agon Pro AG246FK se limite par ailleurs à une certification DisplayHDR400 HDR, et donc à une luminance maximale oscillant entre 320 et 400 cd/m2. Ce qui pourrait se révéler juste pour certains utilisateurs.

L’Agon Pro AG246FK comporte par contre une belle sélection de connectiques, avec notamment un HUB regroupant quatre ports USB, un porte casque repliable, une poignée de transport sur le pied et un éclairage RGB configurable. Attention par contre, aucun haut-parleur n’est actualité et AOC n’a pas jugé utile d’inclure à son écran un commutateur KVM.