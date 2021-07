iOS 15 : Apple misera sur le selfie pour vérifier que vous ajoutez bien vos papiers d’identité

Dans iOS 15, Apple a annoncé l’ajout possible de sa carte d’identité ou de son permis de conduire dans le portefeuille numérique Wallet. Et pour s’assurer que vous êtes bien le titulaire desdits papiers officiels, la marque à la pomme opterait pour un selfie de validation.

Parmi les annonces faites lors de la WWDC 2021, il y a la numérisation des papiers d’identité dans le Wallet des iPhone avec l’arrivée prochaine d’iOS 15. Il est loin d’être certain que cela concernera la France, mais l’initiative est louable et aurait un véritable intérêt pour beaucoup.

Pour le moment, la nouveauté ne figure dans aucune des versions bêta publiques du système d’exploitation jusque-là proposées. Selon 9to5Mac, Apple travaillerait pourtant bien sa copie pour la rendre utilisable à la rentrée. Et cela passerait notamment par la mise en place d’un système de vérification et de validation par le biais d’un selfie. Histoire d’être bien certain que vous êtes la même personne qui utilise l’iPhone et qui veut y ajouter sa carte d’identité, voire son passeport.

Un processus proche de la configuration de Face ID

En farfouillant dans le code de la bêta 4 pour développeurs, le site spécialisé a découvert ainsi un processus d’ajout dans le portefeuille numérique d’Apple. Pour garantir l’identité du titulaire, il faudra donc se prendre en photo et non utiliser Face ID ou Touch ID pour les appareils pré-iPhone X ou pour les propriétaires d’iPhone SE. Cela nécessiterait cependant de suivre le même cheminement que pour la configuration de Face ID en passant à la caméra votre visage tourné sous tous les angles possibles.

Il faudra lever la tête, ouvrir la bouche, lever les sourcils, etc. jusqu’à ce que l’iPhone vibre pour valider chaque étape. Les photos seront ensuite traitées pour confirmer que vous correspondez bien à la photo sur le papier d’identité ajouté. Il suffira ensuite d’avoir recours à Face ID pour l’authentification et l’utilisation.

Un document qui a vocation à devenir officiel

Certaines applications de banques en ligne procèdent déjà ainsi pour valider l’envoi de papiers officiels et éviter les vols d’identité, rappelle 9to5Mac. Apple a annoncé en juin que les papiers d’identité dans Wallet seront disponibles pour certains États américains en fin d’année dans un premier temps, ceux qui ont donné leur accord pour participer à l’opération avec toutes les questions de sécurité et de confidentialité que cela nécessite.

Source : Apple

Car il est ici question que la carte d’identité présentée sur l’iPhone soit un document officiel pour passer les différents points de sécurité notamment dans les aéroports du pays.