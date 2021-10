CarPlay et votre iPhone 13 ne font pas bon ménage ? Il existe peut-être une solution

De nombreux utilisateurs rapportent un bug rencontré sur leur iPhone 13 (sous iOS 15) lorsqu’il est utilisé en voiture. Lancer de la musique via Apple Music ou Spotify suffirait en effet à faire planter CarPlay. Mais une solution très simple semble fonctionner…

iPhone 13 et iOS 15 semblent impacter la stabilité de CarPlay. Sur l’Assistance d’Apple, sur Twitter, mais aussi sur les forums de MacRumors, de nombreux utilisateurs d’iPhone 13 sous iOS 15 rapportent des plantages intempestifs de CarPlay lorsqu’on cherche à lancer de la musique, que ce soit depuis Apple Music ou via une application tierce comme Spotify. En l’occurrence, CarPlay plante et parfois ne redémarre même plus.

Un souci qui ne concernerait toutefois que les derniers iPhone. « En essayant de lire de la musique, CarPlay plante et ne revient pas. J’ai désappairé et réappairé le téléphone, je l’ai éteint et rallumé plusieurs fois, j’ai réinitialisé la stéréo, j’ai essayé un nouveau câble, rien ne fonctionne. Maintenant je conduis en silence, et c’est misérable », témoigne un utilisateur d’iPhone 13 mini.

Certains utilisateurs expliquent d’ailleurs que le problème serait présent autant en connexion filaire que sans-fil. Et si par chance l’application musicale fonctionne sur CarPlay par le biais d’une connexion Bluetooth, elle doit rester à l’écran sous peine de se couper. Heureusement, une solution accessible en quelques clics existe en attendant un correctif de la part d’Apple. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs la disent efficace.

Une solution efficace existe en attendant un correctif

D’après MSPowerUser, le problème serait potentiellement lié à l’égaliseur d’iOS 15. Désactiver ce dernier suffirait donc, faute de mieux, à corriger le problème de plantages sur CarPlay. Pour ce faire, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre dans les réglages de votre iPhone, puis d’aller dans Musique pour y désactiver l’égaliseur. Réinitialiser les paramètres réseau de l’iPhone semble aussi apporter une solution à certains utilisateurs, mais il est évident que le problème ne sera définitivement réglé qu’avec une mise à jour en bonne et due forme.

Notons que ce bug s’ajoute à une liste croissante de problèmes signalés sur iOS 15. Récemment, la nouvelle version de l’OS s’est par exemple illustrée par des problèmes de déverrouillage avec l’Apple Watch mais aussi par une notification avertissant d’un stockage saturé… même lorsqu’il est vide.