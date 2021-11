Apple montre (malgré lui) que les notes de l’App Store ne sont pas toujours fiables

La note d'Apple Podcasts sur l'App Store est passée de 1,8 à 4,6 en très peu de temps. Cette soudaine popularité est en réalité due à une confusion.

Kosta Eleftheriou est un développeur d’applications connu pour ses prises de position contre Apple. Et autant dire que l’étrange phénomène qu’il a remarqué sur l’App Store ne va pas lui donner plus confiance en la firme à la pomme.

En effet, comme il l’explique sur Twitter, la note de l’application Apple Podcasts sur l’App Store est passée de 1,8 à 4,6 étoiles en un court laps de temps. « Apple manipule-t-il les notations de ses propres applications désormais ? ».

How did “Apple Podcasts” suddenly go from 1.8 to 4.6 stars? Is Apple manipulating their own app ratings now? https://t.co/bSAr8sFKqQ pic.twitter.com/5kJKYd54VP — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) November 17, 2021

La question est légitime et The Verge s’y est intéressé. Le média américain a notamment demandé une explication à Apple. « Avec la sortie de la version 15.1 d’iOS le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inviter les auditeurs à laisser une évaluation et une critique comme la plupart des applications tierces – en utilisant le message standard d’évaluation et de critique disponible pour tous les développeurs », répond un porte-parole.

Les bonnes notes ne sont pas pour Apple Podcasts

Cette réponse est assez classique, mais on peut partir du principe qu’elle est honnête — du moins tant qu’il n’y aura pas de réelle preuve du contraire. Cela n’explique cependant pas comment la note d’Apple Podcasts sur l’App Store est passée si rapidement de médiocre à très bonne.

En investiguant un peu, The Verge s’est rendu compte que, depuis le 9 novembre dernier, Apple Podcasts a reçu une pléthore de nouveaux avis dont la grande majorité est accompagnée d’une note de cinq étoiles. Toutefois, en se penchant de plus près sur les commentaires, on découvre que ces derniers ne concernent en réalité pas vraiment l’application, mais les émissions en elles-mêmes.

En effet, un très grand nombre de personnes ne racontent pas leur expérience sur l’app d’Apple, mais expliquent comment ils ont particulièrement aimé le contenu de tel ou tel podcast. La note de cinq étoiles est en fait attribuée à l’émission, pas à l’application.

La morale de cette histoire

Le message affiché par Apple pour inciter les utilisateurs à laisser un avis a donc sans doute une formulation ou un contexte qui prête à confusion. Encore une fois, il serait bien trop tôt d’accuser la firme à la pomme d’avoir agi sciemment. Toutefois cette anecdote montre clairement que les notes sur un magasin d’applications doivent toujours être considérées avec des pincettes.

Ici, Apple Podcasts souffrait d’une note très mauvaise en raison d’un grand nombre de dysfonctionnements poussant les personnes à manifester leur mécontentement sur l’App Store. Et sans corriger ses bugs, l’application retrouve un score très élevé qui ne reflète plus les problèmes rencontrés. Tout cela, à cause d’un malentendu.

The Verge en profite d’ailleurs pour rappeler que la manipulation des commentaires et avis et une technique utilisée par de nombreux hackers mal intentionnés pour inciter leurs cibles à télécharger une application vérolée.

