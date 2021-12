L’écran de votre iPhone pourrait bientôt servir à recharger vos AirPods ou votre Watch

Vous espérez toujours voir arriver le partage de charge au dos de l'iPhone pour redonner un coup de boost à vos écouteurs ou votre montre. En attendant que cela arrive, Apple a obtenu un brevet pour proposer de la recharge à travers l'écran de son smartphone.

Les brevets rendus publics par l’USPTO, l’Office américain des brevets, continuent de dévoiler les secrets de fabrication de futurs produits Apple. Après l’Apple Watch et son possible capteur optique en remplacement de la couronne digitale, c’est l’écran de l’iPhone qui est au cœur d’un nouveau brevet attribué à la marque à la pomme et enregistré par l’organisation.

Selon le brevet rendu public jeudi et intitulé « Chargement sans-fil au travers de l’écran » (Through-display wireless charging), Apple aurait conçu une recharge sans fil qui passe à travers l’écran. Cela permettrait de recharger par induction des AirPods ou son Apple Watch, par exemple. Une idée ingénieuse et plus pratique que la charge inversée au dos, certes utile, mais peu pratique pour pouvoir jeter un œil à ses notifications si vous êtes en train de recharger un appareil (à moins que ce soit un autre smartphone que vous puissiez poser à plat et dos à dos…).

Le partage de charge enfin en vue

Cette nouveauté est plutôt inattendue quand on sait déjà que, si les iPhone sont venus tardivement à la recharge sans fil (iPhone 8 et suivants), ils ne sont pas capables de proposer le partage de charge au dos comme c’est le cas chez de nombreux fabricants d’appareils haut de gamme comme Samsung. Mais l’ajout du Ceramic Shield en façade, qui rend l’écran plus résistant, a sans doute donné moins de suées aux ingénieurs maison qui imaginaient déjà les rayures potentiels sur la dalle en retournant l’iPhone pour charger au dos un autre appareil.

Le schéma de la recharge sans fil à travers l’écran proposé par Apple // Source : USPTOCette technologie positionnerait donc le système de charge sous l’écran pour fonctionner sans fil, mais avec la partie concernée de la dalle qui resterait active, mais sans affichage d’information. Selon la demande de brevet, ce système pourrait être intégré à « une tablette ou un smartphone afin de permettre à un stylet ou tout autre accessoire d’être chargé sans fil sur la face avant (…) à travers par exemple un affichage de l’appareil ».

Si l’on peut enfin recharger par induction son iPhone sur son iPad (ou inversement), il y aurait une véritable plus-value pour les utilisateurs. Mais pouvoir déjà recharger ses accessoires compatibles au dos de son iPhone serait déjà une fonction bienvenue.

