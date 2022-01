La fuite des cerveaux continue chez Apple qui perd un autre spécialiste des puces ARM

L'année 2022 commence assez mal pour Apple qui perd un membre clé de son équipe. Mike Filippo, spécialiste des architectures ARM, quitte le navire pour Microsoft.

Pour Apple, ce début d’année 2022 est marqué par une série de départs de ses meilleurs ingénieurs. Il y a quelques jours, Cupertino avait en effet déjà dû dire au revoir à Jeff Wilcox, l’un des grands artisans des puces M1, parti chez Intel. Cette fois, c’est au tour de Mike Filippo, spécialiste des architectures ARM, de quitter la marque à la pomme. Ce dernier était arrivé chez Apple en mai 2019. Il avait auparavant œuvré durant dix ans chez ARM, mais aussi chez Intel, toujours au sein des équipes travaillant sur les architectures des processeurs.

Microsoft veut ses propres puces pour Azure

Microsoft a donc débauché Mike Filippo, sans doute pour prêter main forte sur l’élaboration des puces des serveurs du cloud Azure. Mike Filippo travaillera avec Rani Borkar de Microsoft, vice-président d’Azure Hardware Systems and Infrastructure. La firme de Redmond souhaite continuer à développer son offre cloud et rivaliser avec les autres géants du secteur, tels que Google et Amazon.

Or, depuis quelques années, Microsoft se serait apparemment lancé dans la conception de ses propres puces pour ses serveurs Azure. Comme Amazon et ses centres de données AWS, Microsoft mise sur l’architecture ARM. Ce qui est loin d’être une bonne nouvelle pour les fabricants historiques de puces que sont Intel et AMD…

