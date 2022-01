iOS 15 : un bug affiche un écran tout rose sur certains iPhone 13

Un problème rencontré ces derniers mois par certains utilisateurs d'iPhone 13 conduit à un affichage entièrement rose, ainsi qu'à des plantages intempestifs. Apple estime qu'il s'agit d'une défaillance logicielle.

Votre iPhone 13 ou iPhone 13 Pro voit rose ? Il s’agirait d’un bug (très) gênant d’iOS 15. Rapportée par des utilisateurs des forums communautaires d’Apple depuis octobre 2021, mais aussi sur Reddit, ce qui semble être une défaillance logicielle conduit à un affichage entièrement rose et persistant sur certains iPhone 13. Une partie des utilisateurs victimes de ce bug signalent aussi des plantages intempestifs et surtout aléatoires sur leurs appareils.

Comme le souligne 9to5Mac, aucun élément ne permet d’expliquer clairement le phénomène. On sait juste que ce problème logiciel est, à priori, circonscrit uniquement aux iPhone 13. D’autres indices laissent néanmoins entendre que les utilisateurs chinois d’iPhone 13 en seraient plus souvent victimes.

Les utilisateurs chinois principalement touchés ?

La fréquence et la récurrence de ce problème d’affichage et de stabilité semblent du reste très variables d’un utilisateur à l’autre. « J’ai eu le même problème en prenant une photo, l’écran s’est figé et est devenu rose, puis a redémarré. J’ai appelé le service d’assistance Apple, ils ont effectué un diagnostic et ont dit qu’il n’y avait rien d’anormal », explique l’un deux sur le forum de discussion d’Apple voué au sujet.

« Cela m’est arrivé en voiture l’autre jour. Cela a été précédé par des erreurs de rues sur mon GPS jusqu’à ce que je recharge. Pendant le cycle, l’iPhone s’est affiché en rose. Tout va bien depuis », commente un autre. « La batterie de mon téléphone se comportait bizarrement et il n’arrêtait pas de se figer, alors j’ai coupé l’alimentation et l’écran s’est mis à devenir rose », témoigne pour sa part un utilisateur d’iPhone 13 Pro.

Apple s’est exprimé sur Weibo

Apple a remplacé les appareils des premiers utilisateurs impactés, mais d’autres iPhone 13 ont continué à être touchés par ce que la firme décrit comme un simple bug logiciel. Ce problème étant plus souvent rencontré sur les iPhone 13 en Chine, la firme s’est pour l’heure uniquement exprimée sur le réseau social chinois Weibo.

« Nous n’avons pas remarqué de problèmes importants dans le matériel des appareils. Ce problème [d’écran rose] est causé lorsque le système est verrouillé », a notamment indiqué Apple. À ce stade, la marque conseille simplement aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et d’installer la dernière mise à jour disponible.

Reste qu’aucune mention de ce bug n’est pour l’instant évoquée dans la liste des correctifs apportés avec la RC (Release Candidate) d’iOS 15.3. Cette version doit surtout corriger une faille découverte récemment dans Safari.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.