Le bug de Safari serait réglé par les mises à jour vers iOS 15.3 et macOS Monterey 12.2

Les mises à jour d'iOS et de macOS devraient régler le bug de Safari qui met en danger les identifiants de connexion. Les deux nouvelles versions des OS sont attendues pour la semaine prochaine.

Les mises à jour de macOS Monterey 12.2 et d’iOS 15.3 sont sorties en bêta. Ces nouvelles versions vont principalement se concentrer sur des « corrections de bugs et mises à jour de sécurité ». C’est tout ce que nous apprennent les notes de patch pour le moment.

Ceci étant, selon Mac Rumors, la nouveauté principale pourrait consister à régler un gros souci avec Safari, apparu la semaine dernière. Pour rappel, il s’agit d’un bug du navigateur détecté par FingerprintJS qui permet d’extraire vos identifiants Google de votre historique.

9to5Mac a vérifié si le bug existait toujours après l’installation d’iOS 15.3 par exemple, et le site n’a plus trouvé trace de ce dernier. On se dirigerait donc vers une solution viable.

Solution provisoire

Si vous ne souhaitez pas installer ces bêta, mais que vous aimeriez tout de même éviter le risque que peut représenter le bug de Safari, Apple a publié un correctif sur GitHub. Il s’agit toutefois d’une solution provisoire qui demande un certain niveau technique.

Les mises à jour devraient être disponibles pour tous les utilisateurs d’ici la semaine prochaine.

