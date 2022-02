Utiliser un iPhone comme ticket de métro à Paris, ce sera bientôt possible a priori

D'après Le Parisien, les utilisateurs d'iPhone à Paris et en Île-de-France pourront utiliser leur smartphone pour valider leurs titres de transport (métro, bus, RER...)

Valider son titre de transport sur le réseau Île-de-France Mobilités (IDFM) avec un smartphone Android est possible depuis longtemps maintenant — selon certaines conditions. Bonne nouvelle, les iPhone vont aussi goûter à cette possibilité de dématérialiser le ticket de métro, bus, RER ou tram, ainsi que le pass Navigo. Il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2023 pour cela.

L’information nous vient du journal Le Parisien. Celui-ci explique que les négociations entre Apple et Île-de-France Mobilités ont enfin débouché sur un accord débloquant la fonction de validation du titre de transport en commun à Paris et dans la région de la capitale couverte par le réseau. Notez que cette nouveauté sera également disponible pour les montres Apple Watch et les iPad (si d’aventures des gens voudront essayer avec une tablette).

« Nous ne pouvons pas encore donner de date précise, car cela dépend de l’avancée des développements menés par Apple à Cupertino. Mais cette fois, c’est sûr, cela va se faire », déclare au Parisien Laurent Probst, le directeur général d’Île-de-France Mobilités. Dernière étape avant de vraiment lancer l’initiative : le conseil d’administration d’IDFM doit voter ce contrat avec la firme de Cupertino ce jeudi 17 février.

Apple et le NFC

Pour rappel, la possibilité de remplacer son ticket de métro ou pass Navigo par son smartphone repose sur le NFC. Une technologie qu’Apple avait toujours préféré brider pour en contrôler les cas d’usage et la sécurité. Du côté des appareils Android, le NFC ne posait pas problème, mais l’obstacle était ailleurs.

En effet, il fallait forcément utiliser soit un smartphone Samsung, soit un smartphone équipé d’un SIM Orange ou Sosh et compatible NFC. Cependant, en 2022, grâce à une technologie complémentaire appelée HCE (Host Card Emulation). Celle-ci devrait permettre à beaucoup plus de smartphones Android de profiter de cette fonction.

2023, c’est sûr ?

Quant aux iPhone, il reste à savoir si, en 2023, tous les smartphones estampillés du logo à la pomme seront compatibles ou s’il y aura également quelques conditions contraignantes à prendre en considération. On peut aussi se demander si le géant américain fera réellement de ce projet l’une de ses priorités.

Malgré l’optimisme de Laurent Probst, un retard de la mise en application n’est pas à écarter. En attendant, les utilisateurs d’iPhone peuvent toujours recharger leur titre de transport (Navigo, ticket T+) depuis leur téléphone.

