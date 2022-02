Apple réfléchit à un MacBook à écran pliable, c’est évident

Des indiscrétions montrent qu'Apple travaille sur un MacBook à écran pliable en plus d'un éventuel iPhone pliable.

Les écrans pliables semblent apparaitre comme la future tendance de l’informatique. Ils ont commencé à débarquer dans les smartphones avec Samsung puis d’autres acteurs comme Huawei et certains fabricants de PC s’y essaient comme Lenovo et Asus. Quelle est la position d’Apple sur ce nouveau tournant technologique ? L’expérimentation bien sûr.

Pas de smartphone pliable avant 2025

L’analyste Ross Young, spécialiste du marché des écrans, surveille de près les évolutions du marché de l’écran pliable. D’après ses sources pour DSCC venant des chaînes d’approvisionnement, Apple ne devrait pas entrer sur le marché du smartphone pliable avant 2025. « La firme ne semble pas être pressée et pourrait prendre plus de temps que ça ».

C’est logique, Apple est pour le moment dans une stratégie d’itération et d’amélioration du design de l’iPhone X lancé en 2017 et qui pourrait sans peine occuper Apple sur dix ans. Pour l’iPhone pliable, on repassera. Quid du MacBook pliable ?

Apple réfléchit à un MacBook pliable : quelle évidence

DSCC indique aussi placer Apple sur la feuille de route des PC portables à écran pliable. Le cabinet entend qu’il y aurait un intérêt pour des écrans pliables de 20 pouces capable de transformer la machine en PC portable au besoin. Comme le Zenbook Fold vu chez Asus, il s’agirait de proposer un mode tablette très confortable, ou un mode PC portable où l’on pourrait connecter un clavier physique. D’après Ross Young, Apple pourrait viser une sortie entre 2025 et 2027.

Cela ressemble tout de même à une sacrée évidence. Sans même imaginer qu’Apple va forcément se diriger vers un design à écran pliable, il est évident que la firme va analyser et prendre au sérieux toutes les évolutions possibles du marché, surtout celles qui sont aussi importantes. Pour autant on sait que la firme aime prendre son temps, et on sait qu’elle n’aime pas vraiment les concepts hybrides. Dans son catalogue, on ne trouve en effet aucun appareil 2-en-1 et Apple s’est toujours refusé à intégrer un écran tactile dans ses MacBook.

La firme pourrait faire évoluer ses positions, d’autant plus que les Mac intègrent désormais des applications iOS, mais cela ne semble pas à l’ordre du jour. Alors est-ce qu’Apple réfléchit actuellement à des écrans pliables pour ses MacBook ? Oui tout comme la firme étudie des écrans Oled, Miniled ou Microled chaque année. Tout comme elle a sans aucun doute étudié dans le passé les écrans 3D ou toute sorte d’autres concepts. L’iPhone et le MacBook sont des produits clés d’Apple, et avec la richesse de la firme, elle peut se permettre de ne se créer aucun angle mort.

