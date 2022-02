iPhone : fini l’encoche, du poinçon pour tout le monde en 2023

Selon Ross Young, président de Display Supply Chain et spécialiste dans l'industrie de l'écran, toute la lignée d'iPhone 15 bénéficierait de la disparition de l'encoche, remplacée par un poinçon double.

À plus de six mois de la keynote, c’est la question qui taraude l’industrie, les observateurs et tous les fans d’Apple : y aura-t-il encore de l’encoche à l’automne ?

Si l’on dispose de quelques bribes d’informations sur les futurs iPhone 14 (le nombre –peut-être–, le changement de dimension éventuel, la nouvelle puce certaine, etc.), une incertitude demeure quant à la pérennité de la célèbre encoche qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité bon nombre de copies. Copiée certes, mais jamais égalée en termes d’efficacité de sécurité.

Et c’est là toute l’interrogation pour Apple : faut-il céder et l’abandonner ou tenter de la repenser ?

Le changement, ce n’est pas encore maintenant

Les iPhone 13 ont déjà légèrement remodelé leur encoche, devenue légèrement plus compacte sans compromis sur la caméra TrueDepth et le système de reconnaissance faciale. Pour 2022, la rumeur fait état depuis longtemps de la disparition pure et simple de l’encoche, remplacée par un poinçon ou un double poinçon en forme de pilule, voire une pilule assortie d’un poinçon pour abriter éventuellement le flash.

Mais ce changement ne paraissait concerner que les deux futurs iPhone 14 Pro et Pro Max. Cependant, selon Ross Young, consultant spécialiste de l’industrie de l’écran et patron de Display Supply Chain, tous les modèles profiteraient du changement… mais en 2023.

Yes, no more notch from 2023. Rejoice! — Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022

Un système de caméra plus imposant qu’attendu

Sur Twitter, l’homme se montre même plutôt catégorique, expliquant que « le double poinçon attendu sur les prochains iPhone Pro serait visible sur les quatre modèles en 2023. » Il espère même que « les trous » seront alors plus petits. Les ? La bulle en forme de pilule devrait abriter le système TrueDepth de reconnaissance faciale, mais ne semble pas être un double poinçon. En revanche, une rumeur circule aussi depuis septembre sur deux bulles séparées.

Sur le réseau socail Weibo, une autre photo a fait son apparition pour montrer un double poinçon accompagné d’une bulle, mais dans un sens inversé. Le message explique que BOE, fabricant d’écran, aurait reçu une telle demande pour l’iPhone 14. Dans sa dernière vidéo, Jon Prosser y fait également mention, soulignant une taille beaucoup plus importante que prévue.

La dalle possible de l’iPhone 14 // Source : Weibo Comparaison entre la dalle supposée d’un écran d’iPhone 14 et un rendu circulant sur le futur système de caméra en façade // Source : Capture d’écran YouTube- Front Page Tech

Reste donc à savoir ce qui arrivera, mais en tout cas, l’encoche disponible depuis l’iPhone X semble bel et bien vivre ses derniers jours.

