Apple cartonne sur la fin 2021 avec des chiffres records

Le cabinet d’études taïwanais TrendForce a fait paraître les derniers chiffres de production des smartphones pour la fin 2021. Apple se démarque avec d’excellents chiffres, notamment grâce à l’iPhone 13.

356 millions de smartphones ont été produits sur le dernier trimestre de 2021, d’après le rapport de TrendForce. Sur cette période marquée par les fêtes de fin d’année, c’est Apple qui prend la tête : au dernier trimestre de l’année 2021, la marque à la Pomme a fabriqué 85,5 millions d’iPhone. Un chiffre jamais atteint pour Cupertino, qui a augmenté sa production de 66 % par rapport au trimestre précédent.

D’excellents chiffres pour Apple

La performance est d’autant plus impressionnante que la période n’y est pourtant guère propice, notamment en raison des pénuries de composants et des difficultés sur les différentes chaînes d’approvisionnement. Bien sûr, Apple voit toujours ses chiffres exploser sur le dernier trimestre de chaque année, puisque ses nouveaux modèles d’iPhone sont annoncés en septembre, trois mois avant les fêtes de fin d’année. Cupertino peut ainsi remercier les bonnes performances de l’iPhone 13.

Sur l’ensemble de l’année 2021, Apple a ainsi produit 233 millions d’unités, contre presque 200 millions en 2020. À titre de comparaison, Samsung en a produit 275 millions. Cette belle croissance est principalement attribuée à l’augmentation de la part de marché d’Apple en Chine, qui passe de 10 % à 16 %. En outre, le cabinet TrendForce explique aussi ces bons chiffres par la conquête de la part de marché laissée vide par Huawei.

Du changement sur le classement des fabricants de smartphones

Le dernier trimestre de l’année 2021 a donc été excellent pour Apple qui a pris la première place en matière de productions de smartphones, avec 24 % de parts de marché, devant Samsung et Oppo. Le second trimestre avait été moins bon pour la firme de Cupertino qui effectue donc une belle remontée. Samsung repasse cependant en pole position pour le premier trimestre 2022.

Pour 2022, ce sont pas moins de 1,381 milliard d’unités de smartphones qui sont attendues. En 2020, c’était 1,24 milliard d’appareils qui avaient été produits, ce qui était largement inférieur aux chiffres de 2019. Après l’effondrement des ventes en 2020 à cause de la pandémie, on observe donc un rebond certain de la production.

