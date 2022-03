Apple n’aurait aucun iMac grand format dans sa manche

Vous attendiez un nouvel iMac de 27 pouces ? N'attendez pas trop, il ne semble pas prêt d'arriver.

Alors qu’Apple a présenté sa puce M1 Ultra et son Mac Studio, les regards sont d’ores et déjà tournés vers l’avenir et les futures annonces. On attend évidemment un nouveau Mac mini, des MacBook à gogo et une nouvelle génération de puce : la M2. Ceux qui apprécient le format iMac en revanche devront encore attendre.

Selon les informations de 9to5Mac, Apple travaillerait donc sur la nouvelle génération d’ordinateurs équipés de cette puce M2. MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini… les rumeurs vont bon train, mais un format n’est pas envisagé pour le moment : l’iMac. Aucun modèle haut de gamme de l’ordinateur tout-en-un ne serait actuellement dans les cartons de la marque à la pomme.

Certes, un iMac de 24 pouces pourrait bien arriver en 2023, sans pour autant embarquer la nouvelle génération de processeurs d’Apple, mais aucun modèle de 27 pouces ne serait actuellement prévu. N’espérez donc ni d’iMac grand format, ni de version puissante équipée d’une puce Pro, Mac ou Ultra.

Une puce M2 est attendue à l’occasion de la WWDC en juin prochain, pour équiper de nouveaux MacBook d’ici la fin de l’année. Pour ce qui est des ordinateurs de bureau, il faudrait donc encore attendre un moment. Évidemment, il ne s’agit encore que de bruits de couloirs et il se pourrait que les plans de la marque à la pomme changent rapidement, mais l’espoir est encore faible.

