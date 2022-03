Un Mac mini plus puissant vous fait rêver ? Il faudrait attendre 2023

Si les rumeurs persistent au sujet d'un nouveau Mac mini en préparation, on apprend aujourd'hui de l'analyste Ming-Chi Kuo que l'appareil n'arriverait pas sur nos bureaux avant 2023.

Nous en parlions encore hier, l’annonce du tout nouveau Mac Studio, sorte d’hybridation entre un Mac mini et un Mac Pro, n’empêchera vraisemblablement pas Apple de lancer un nouveau Mac mini à part entière. Des informations en fuite laissent même entendre que la firme le déclinerait en deux configurations, l’une sous processeur M2, l’autre équipée d’une puce M2 Pro plus performante. Cela dit, il faudrait se montrer patients avant de pouvoir en profiter…

Dans un tweet posté ce matin, Ming-Chi Kuo met à jour ses prévisions en la matière. Avant l’annonce du Mac Studio, l’analyste de TF International Securities estimait que le nouveau Mac mini arriverait sur le marché cette année. Il prévoit désormais une sortie décalée à 2023, en même temps que les iMac Pro et Mac Pro de nouvelle génération.

Plus de temps pour préparer la puce M2 Pro ?

Le lancement d’un nouveau Mac mini sous processeur M2 Pro en mai ou juin prochain, comme le prédisaient certaines rumeurs, nous paraissait en effet assez prématuré. Pour rappel, la puce M1 Pro actuelle est encore toute récente : elle a été introduite pour la première fois sur les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces, lancés en fin d’année dernière. Selon toute vraisemblance, sa remplaçante ne sera pas prête avant la fin d’année 2022 ou le début d’année 2023… ce qui expliquerait en partie pourquoi Apple chercherait plutôt à lancer son nouveau Mac mini l’année prochaine.

[Updated]

2023: Mac Pro, iMac Pro and Mac mini https://t.co/NiloxXy0jv — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 11, 2022

Selon Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, la puce M2 miserait de nouveau sur 8 cœurs CPU, comme sur la puce M1 actuelle, mais ces derniers seraient légèrement plus rapides et plus efficaces d’un point de vue énergétique. On trouverait par contre une partie GPU améliorée sur cette nouvelle puce : elle passerait à 9 ou 10 cœurs GPU, contre 7 ou 8 cœurs actuellement.

Le processeur M2 Pro, lui, miserait sur un total de 12 cœurs CPU, contre 10 cœurs actuellement pour le M1 Pro. On ignore toutefois si une amélioration de l’iGPU serait aussi au programme.

Le prochain modèle de Mac mini disposerait pour sa part d’un nouveau châssis, plus compact, et potentiellement d’options bicolores. Certaines rumeurs évoquent par ailleurs une possible face supérieure en plexiglass pour cette nouvelle mouture.

