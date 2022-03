iPhone 14 Pro : une belle idée de son design sans encoche grâce à ces rendus 3D

De nouveaux rendus en 3D de l'iPhone 14 Pro permettent d'avoir une bonne idée de ce à quoi ressemblera son design marqué par la disparition de l'encoche au profit de deux bulles sur le haut de l'écran.

Les informations et rumeurs sur les iPhone 14 et iPhone 14 Pro d’Apple se multiplient au fil des semaines. Or, pour les deux iPhone 14 Pro pressentis, un changement de design notable serait au programme. La fameuse encoche en haut de l’écran serait remplacée par deux poinçons (un rond et un oblong).

L’iPhone 14 Pro se montrent en rendus 3D

Quelques images ont déjà circulé sur le web, mais dernièrement, le site Pigtou et le leaker xleaks7 se sont associés pour partager des rendus en 3D de l’iPhone 14 Pro. Ces visuels se basent a priori sur des plans CAD issus de sources de l’industrie. Toutefois, il faut rappeler que tout cela est à prendre avec des pincettes et la version finale du produit pourrait être un peu différente.

Malgré cela, ces nouveaux rendus offrent une bonne vision de ce que pourrait être le design avec bulles attendu pour l’iPhone 14 Pro.

On se rend ainsi compte que ce passage du notch à un double poinçon représenterait le principal changement esthétique sur le smartphone. En effet, pour le reste, les images ici montrent la même intégration du bloc photo (triple capteur, LiDAR et flash) et des tranches toujours plates.

Enfin, l’écran de 6,1 pouces évoqué ici reste entouré de bordures a priori fines et symétriques. Notez aussi que l’iPhone 14 Pro dépeint ici se drape d’un coloris doré. Rien ne permet d’affirmer que le smartphone existera vraiment dans cette teinte, mais encore une fois, ces images permettent de se projeter un peu.

Notez que les iPhone 14 non Pro ne se débarrasseraient pas de l’encoche, il faudrait a priori attendre 2023 pour que ce changement de design se généralise. Enfin, les dernières rumeurs autour des futurs smartphones d’Apple n’augurent pas de chamboulement majeur au niveau de la fiche technique et des fonctionnalités.

