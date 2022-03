Une importante fuite sur l’iPhone 14 révèle des smartphones peu excitants

L'iPhone 14 sera-t-il une génération importante pour Apple ? A priori, selon des sources internes chez Apple, ces futurs iPhone pourraient s'avérer peu excitants.

L‘iPhone 14 ne sera dévoilé qu’en septembre 2022, s’il n’y a pas de retard, il fait néanmoins déjà l’objet de toutes les rumeurs et autres indiscrétions du marché.

Cette fois-ci, le média 9to5Mac nous explique, grâce à ses sources au sein d’Apple, que de nombreuses nouveautés sont à attendre concernant l’iPhone 14.

Pas d’iPhone 14 mini cette année

Changement attendu par 9to5Mac, et pas des moindres, l’arrêt du format mini. En d’autres mots : il n’y aurait pas d’iPhone 14 mini en 2022. C’était déjà quelque chose évoqué dans d’autres rumeurs, les sources évoquent donc un modèle d’iPhone « de base » de 6,1 et 6,7 pouces (ce serait donc l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max) et les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Autre changement confirmé par 9to5Mac, Apple abandonnerait l’encoche en faveur de perforations sur les modèles d’iPhone 14 Pro – ce qui pourrait donner lieu à un trou long pour accueillir des capteurs supplémentaires.

Une scission dans les coeurs Apple

Malheureusement, les sources de 9to5Mac ont confirmé les dires de l’analyste Ming-Chi Kuo selon lesquels il y aura effectivement une scission dans les SoC : les iPhone 14 et 14 Max intégreraient une puce Apple A15 Bionic, celle de l’année dernière, alors que l’iPhone 14 Pro et le Pro Max auraient droit au nouveau Apple A16 Bionic.

Il y a aussi le retour de la rumeur selon laquelle Apple intégrerait les communications par satellite à sa gamme d’iPhone 14 – non pas pour vous permettre de regarder Netflix en utilisant cette connexion, mais pour offrir des messages et des connexions d’urgence lorsque vous n’avez pas accès au réseau cellulaire.

Bien qu’il n’y ait rien de choquant dans les nouvelles rumeurs de 9to5Mac, l’image de l’iPhone 14 qui est dépeinte n’est pas particulièrement excitante. Nous ne sommes pas enthousiasmés par l’arrêt de l’iPhone 14 mini, un des rares smartphones compacts, et par l’arrivée de trous dans l’écran des iPhone 14 Pro. Les constructeurs Android proposent déjà des solutions pour ne pas utiliser de trous ni d’encoche.

