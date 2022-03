En 2022, il faut l’accepter : les smartphones compacts font plus de 6 pouces

L'industrie semble avoir trouvé un terrain d'entente pour la taille minimal d'un smartphone. Elle se situe, sauf quelques exceptions, autour des 6,1 pouces. Explications.

Il y a encore quelques années, les smartphones de 6 ; 6,1 et 6,2 pouces pouvaient passer pour des géants. Aujourd’hui, ils font davantage figure de Petit Poucet. Et pourtant, comme tout est affaire de perception, il n’est pas rare que lorsque nous testons des smartphones avec ces tailles de dalles, et que nous en parlons comme de petits téléphones, de nombreux internautes ne comprennent pas pourquoi. Cet article vise à expliquer pourquoi nous pensons que oui, 6,1 pouces, c’est petit en 2022.

Pourquoi ça parait quand même grand

Commençons par voir pourquoi cela peut paraitre grand. Cette perception est bien compréhensible. Pour de nombreux utilisateurs d’un téléphone qui accuse quelques années, il suffit de regarder dans sa poche pour se dire que « quand même, c’est très grand 6,1 pouces. »

De fait, il y a encore peu de temps, c’était le bout du monde. Pour vous en convaincre, lisez donc notre intro du test de l’iPhone 11, avec sa diagonale de 6,1 pouces : « Habitué à avoir l’iPhone X, qui est relativement compact comparé aux smartphones de 2019, l’iPhone 11 me parait encombrant, à la fois sensiblement plus large et légèrement plus haut. » Toujours en 2019, notre test du Samsung Galaxy S10 avec la même taille de dalle : « Je dois avouer qu’au quotidien, je me suis surpris à envoyer naturellement mon pouce chercher des éléments très haut sur l’écran sans grande gymnastique de la main. Une telle prouesse sur une dalle de cette dimension n’aurait jamais été envisageable il y a quelques années. »

Le Galaxy S10 à sa sortie faisait figure de grand téléphone. // Source : Frandroid L’iPhone 11 à sa sortie faisait figure de grand téléphone. // Source : Frandroid

Aujourd’hui, plus personne n’écrirait cela. La perception de ce qu’est un smartphone grand ou petit format a bien évolué.

Le ratio d’écran a tout changé

Un point qui explique ce changement de perception est à trouver du côté du ratio d’écran des téléphones. Au fil des années, les téléphones sont devenus bordeless, et plus ils le devenaient, plus les écrans se sont éloignés du ratio 16/9, pour aller vers des formats plus larges avec du 18/9, du 21/9 ou du 19,5/9.

Les écrans ont ainsi pu s’étendre, prenant la place laissée par les bordures à mesure qu’elles s’effaçaient, sans jamais vraiment les remplacer totalement. Résultat, un appareil moderne avec un écran de 5,4 pouces au format 19,5/9 comme l’iPhone 13 mini prend moins de place qu’un Nokia V2, pourtant avec un écran 5,5 pouces et un format 16/9. Deux smartphones que l’on aurait pu penser proche en taille avec cette seule donnée de la diagonale.

Tout cela peut expliquer pourquoi, avec le temps, s’est établie une forme de barrière psychologique autour des six pouces au-dessus desquels on n’osera pas parler de téléphone compact. Notre guide des smartphones compacts s’intitule d’ailleurs « smartphones de 5 à 6 pouces ».

Mais il faut regarder la réalité en face : en 2022 bien peu de smartphones récents pourraient rejoindre ce guide.

Une barrière psychologique

Si on réunit tous les smartphones sortis les 18 mois derniers mois, on trouve seulement quelques contrevenants : le tout récent iPhone SE 5G (2022) et ses 4,7 pouces, l’iPhone 13 mini avec 5,4 pouces, l’Asus Zenfone 8 et ses 5,9 pouces, et enfin un Microsoft Surface Duo 2 lorsqu’il est replié mesure 5,8 pouces, mais qui affiche en format livre 8,3 pouces.

En clair, si vous voulez un téléphone Android récent sous les 6 pouces, vous avez… un seul choix. De fait, on aura donc tendance à parler de compact pour des tailles un peu plus importantes.

En 6 pouces, les rangs ne sont pas beaucoup plus peuplés. Peu de modèles s’aventurent jusqu’à cette ultime frontière. On trouve les Pixel 5 et les Sony Xperia 10 III (avec un ratio d’écran particulier pour celui-ci), mais pas beaucoup plus.

Pour commencer à trouver un peu plus de diversité, il faut monter un tout petit peu plus haut dans l’échelle et arriver jusqu’aux 6,1 et 6,2 pouces, beaucoup plus fournis pour le coup.

L’iPhone est un smartphone compact

Car oui, il y a un smartphone pas très connu, d’une petite marque dont personne ne parle qui mesure justement 6,1 pouces. Je veux bien sûr parler de l’iPhone, qui s’est choisi cette taille de dalle pour ses téléphones de base et ses modèles Pro depuis l’iPhone 11.

Et comme toute l’industrie a tendance à suivre Apple comme un chef d’orchestre, cela peut sans doute expliquer pourquoi plus personne n’ose aller sur une taille plus petite que la firme à la pomme, de peur qu’il y ait un effet « ce téléphone est objectivement moins bien que l’iPhone, car lui a un plus grand écran ».

On constate tout de même que le gros des sorties se situe davantage autour des tailles encore plus grandes, avec beaucoup de 6,55 à 6,67 pouces, ainsi qu’un bon nombre de téléphones qui vont chercher les 6,7 et 6,81 pouces.

En revanche, il est intéressant de constater que ce ne sont pas forcément les plus grosses dalles qui s’arrachent le plus. L’iPhone 12 est le téléphone le mieux vendu au monde en 2021 selon une étude de Counterpoint research. En troisième place, on trouve aussi les iPhone 13, et plus loin les iPhone 11 et 12 Pro, dotés d’une dalle de la même taille. En dehors de l’iPhone SE et ses 4,7 pouces, tous les autres téléphones du Top 10 possèdent des dalles plus grandes.

On constate aussi que l’iPhone 13 mini ou 12 mini et leurs 5,4 pouces ne figurent pas dans ce top. Cela démontre peut-être que pour les acheteurs, cela est devenu trop petit. Apple songerait même à ne plus sortir de modèle mini à partir de l’iPhone 14. Le 6,1 pouces pour sa part est surreprésenté dans le top. De quoi penser qu’il est devenu le nouveau sweetpot pour de nombreux consommateurs et donc la taille idéale pour les marques.

Il faut aussi relativiser le poids de ce top. En 2021, Xiaomi n’a sorti qu’un seul téléphone sous les 6,4 pouces, le Redmi Note 8 (2021). Cela ne les a pas empêchés de truster à plusieurs reprises la première place des ventes de smartphones. Les dalles un peu plus massives se vendent donc aussi très bien, sans être forcément des best-sellers. Il y a aussi sans doute d’autres explications à ce TOP 10, qui tiennent plus au succès de l’iPhone lui-même qu’à sa taille de dalle.

Et maintenant, 7 pouces ?

Reste une question : est-ce que cette inflation va continuer ? Pas si sûr. En 2019, le OnePlus 7 Pro paraissait gigantesque avec ses 6,67 pouces. Depuis, les marques ne se sont pas aventurées beaucoup plus loin. Aujourd’hui, le maximum acceptable semble s’établir autour des 6,81 pouces, et aucun constructeur n’a tenté de dépasser cela, en dehors d’Honor avec un smartphone à 7,09 pouces, le Honor X30 Max. Ils sont bien les seuls.

La tendance récente pourrait même être au rétrécissement des dalles. L’écran du Xiaomi Mi 11 mesurait 6,81 pouces et sa version lite 6,55 pouces. Son équivalent en 2022, le Xiaomi 12, s’établit lui à 6,28 pouces.

Chez Samsung même rengaine. Les smartphones premium du coréen ont perdu un pouce chacun. Les S20 et S21 composaient avec 6,2 pouces là où le S22 descend à 6,1. Le S21 Plus proposait 6,7 pouces contre 6,6 pouces pour le S22 Plus. La tendance est donc au rabotage.

Ne rêvez cependant pas d’un monde où les téléphones redescendraient sous les 6 pouces. Avec l’essor des services de SVoD, les smartphones sont maintenant devenus des bêtes à visionnage de contenu et pour cela, il vaut mieux un grand écran. Un écran de 6 pouces minimum apparemment.

