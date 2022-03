Les iPhone 14 et 14 Max pourraient faire l’impasse sur une nouveauté importante

Pour la première fois de l'histoire de l'iPhone, les prochains smartphones d'Apple pourraient se passer d'une nouvelle puce plus performante. La puce A16 serait réservée aux pros.

Les rumeurs autour des futurs Mac d’Apple se multiplient, tant la firme semble être au travail sur ce pan important de la tech en 2022, mais c’est bien de l’iPhone dont il sera question dans cet article. Après avoir prédit que le prochain MacBook Air persisterait avec la puce Apple M1, l’analyste Ming-Chi Kuo qui a souvent le nez creux quand il s’agit d’Apple, prédit que la firme ferait le même choix pour l’iPhone 14.

D’après l’analyste, Apple proposerait bien encore une gamme de 4 iPhone en 2022, mais divisée en deux tailles seulement : 6,1 pouces pour les modèles classiques et 6,7 pouces pour les modèles grand format. Face aux faibles ventes de son smartphone compact, Apple aurait décidé de ne pas renouveler l’iPhone 13 mini. Il faut dire que l’on peut considérer aujourd’hui un smartphone 6,1 pouces comme un appareil compact.

Il faudra donc faire son choix entre l’iPhone 14 ou l’iPhone 14 Max d’un côté, et entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max de l’autre.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022