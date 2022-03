Face à la morosité des smartphones, le renouveau du PC va marquer 2022

Le MWC finit de confirmer la grande tendance de l'année. 2022 est placé sous le signe du PC. Au détriment du smartphone ?

On sentait venir la tendance depuis plusieurs mois et le MWC 2022 est venu la confirmer plus que jamais. Devenu mature, le smartphone a perdu en intérêt face à un PC portable qui marque son retour en force. Entre concurrence féroce et nécessitée mondiale, le PC portable entame une nouvelle vie.

Devenu mature, le smartphone perd en intérêt

Depuis le lancement de l’iPhone en 2007, le smartphone est devenu le centre névralgique de tout le secteur high tech. Chaque année, les marques rivalisaient d’intelligence pour créer de nouveaux concepts, de nouvelles fonctions et améliorer significativement la formule. C’est avec le smartphone que l’architecture ARM a gagné ses lettres de noblesse. C’est avec le smartphone que tout le monde a désormais un appareil photo polyvalent dans la poche. C’est avec le smartphone que l’Oled a trouvé sa première expression.

Arrivé en 2022, il faut admettre que le smartphone a perdu de son intérêt pour le technophile. Le marché est dorénavant mature, une phrase que l’on répète depuis plusieurs années pour refléter le manque de changements majeurs d’année en année. Il est de moins en moins nécessaire de renouveler son smartphone, même quand on un féru de nouveautés. Le Samsung Galaxy S22 Ultra en est une excellente illustration. Cela tient aussi à la disparition, ou presque, de mauvais smartphones. Désormais, on trouve de très bons appareils à partir de 200 euros qui pourront convenir à la plupart des utilisateurs.

Même les systèmes d’exploitation, avec leur rythme de nouvelle version annualisé, ne proposent plus de changement drastique d’une itération sur l’autre. En attendant une éventuelle généralisation des designs pliables, on a du mal à imaginer ce qui pourrait changer fondamentalement notre rapport au smartphone. Les smartphones sont aujourd’hui assez performants pour faire tout tourner, assez autonome pour tenir la journée, se chargent très vite et ont des écrans parfaitement calibrés. Difficile de trouver des perspectives de changements majeures.

La renaissance du PC

La tendance pouvait déjà se dessiner au CES et elle s’est confirmée au MWC : les yeux de la tech se tournent dorénavant vers le PC. On parle tout de même du Mobile World Congress, un salon historiquement dédié à la téléphonie mobile, où l’on a souvent découvert les différents fleurons des fabricants et les grandes innovations qui attendent le smartphone. Cette année, c’était encore le cas, on a pu découvrir la caméra invisible d’Oppo ou le smartphone pliable de Xiaomi, et bien sûr le Honor Magic 4 Pro, mais il est impossible de nier le tournant pris par cette édition du salon.

Les nouveautés les plus importantes, celles qui vont avoir un impact réel sur le marché et pour les consommateurs, se trouvaient sur le marché du PC. Mobile World Congress oblige, la plupart étaient tout de même dirigées vers les PC portables, mais on a tout de même eu la présentation d’un PC de bureau chez Huawei.

Le plus gros symbole de cette transformation était peut-être l’arrivée annoncée de la marque Nokia sur le marché des PC portables grâce au français OffGlobal. On a donc là un historique de la téléphonie mobile qui va commercialiser des ordinateurs portables. C’est aussi à ce MWC 2022 que Samsung a décidé de faire son retour en Europe avec les Galaxy Book 2 Pro que nous avons pu prendre en main.

Une tendance qui implique Apple

Quelle est la nouveauté la plus intéressante lancée par Apple depuis deux ans ? Sans aucun doute, le début de sa transition de ses ordinateurs de l’architecture Intel x86 vers ses propres puces Apple Silicon. Bien sûr, l’iPhone continue de recevoir des nouveautés chaque année, mais ce n’est plus là que l’on retrouve les plus grands sauts générationnels. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les nouveautés de la gamme iPhone 13, et de comparer avec ce que peut proposer un MacBook Pro de dernière génération.

En 2022, ce sont sept nouveaux Mac ou MacBook que la firme serait en train de préparer. Une très large gamme pour convaincre tous les publics de suivre Apple sur sa transition pour des puces plus performantes et plus économes. D’ailleurs, la nouveauté la plus attendue cette année chez Apple, hormis un éventuel casque de VR, est sans aucun doute le MacBook Air M2 qui devrait bénéficier d’un tout nouveau design.

Pourquoi le PC est-il de retour à la mode ?

Si l’on rembobine un peu, le marché du PC était présenté comme en déclin au début des années 2010, lors de l’avènement de l’iPad. Le smartphone et la tablette étaient présentés comme des incontournables qui pourraient bien remplacer définitivement nos ordinateurs. Apple ira même jusqu’à promettre qu’un iPad peut remplacer le PC dans plusieurs publicités.

Une dizaine d’années plus tard, le marché du PC décolle sans avoir besoin de se transformer en tablette, même si les machines convertibles sont encore bien là. On peut notamment l’expliquer par la conséquence de la crise du Covid. Les phases de confinements ont poussé de nombreux ménages à mieux s’équiper avec des ordinateurs davantage aptes à gérer le travail à la maison ou les devoirs. Plusieurs marques nous ont confié qu’il y avait désormais un marché en croissance pour un deuxième PC dans le foyer pour mieux seconder ce qui était jusque-là « le PC familial ».

Le marché est également porté par celui du jeu vidéo. Ce secteur culturel est en perpétuelle croissance et, depuis des années, la tranche des PC portables qui connait la plus grande croissance est celle des PC dédiés aux jeux vidéo. Ce n’est pas l’arrivée d’une nouvelle génération de jeux vidéo qui devrait entacher cette croissance. D’autant que de plus en plus d’éditeurs misent sur le PC comme un nouveau marché. Microsoft a fait du PC Game Pass le cœur de sa stratégie, au point de délaisser un peu le catalogue console au mois de février, et Sony adapte de plus en plus de jeux PlayStation Studios pour Steam.

Concurrence féroce sous le capot

Une autre tendance qui s’est exprimée au MWC, et explique cette effervescence autour du PC, se situe aussi sous le capot. On parle évidemment de la concurrence renouvelée dans le secteur des processeurs et des puces graphiques. Longtemps hégémonique, Intel a vu AMD faire son retour en force et ARM réussir à grappiller petit à petit des marchés. Même situation pour Nvidia qui devra bientôt traiter avec les cartes graphiques Intel Arc en plus des AMD Radeon ou des puces ARM.

Au MWC cela s’est traduit par l’annonce d’une gamme élargie de processeurs Intel de 12e génération à basse consommation et l’annonce d’appareils embarquant les nouveaux Ryzen 6000 basés sur l’architecture AMD Zen 3+.

Concurrents, mais aussi partenaires. En marge du salon, AMD, ARM et Intel ont annoncé la création d’un standard autour des chiplets qui pourrait changer la façon dont on conçoit une puce dans les prochaines années. À la manière du dernier SoC Exynos 2200 de Samsung qui intègre un composant graphique AMD RDNA 2, on pourrait imaginer des processeurs qui mélangeront les technologies de plusieurs acteurs.

L’année du PC

Après la fermeture du CES et du MWC en ce début d’année 2022, il est clair que la tendance de l’industrie tech se trouve sur le marché du PC. Ce marché qui était jugé mature jusque-là redouble d’innovations depuis plusieurs mois pour nous proposer des machines toujours plus performantes et ambitieuses. C’est aussi la raison du réinvestissement de Microsoft, poids lourds du secteur, dans son système d’exploitation avec Windows 11.

Malgré un nombre toujours très important de nouveaux smartphones sortant chaque mois, le marché mobile semble de son côté ralentir quand il s’agit de trouver des innovations à apporter pour le grand public.

Mais c’est peut-être la leçon à retenir du retour en fanfares du PC, le smartphone fera peut-être son grand retour sur le devant de la scène quand les changements de paradigme tels que le pliable se généraliseront et, surtout, quand le monde regagnera en mobilité.

