Écrans pliables, guerre des processeurs, duel de GPU : les annonces PC du CES 2022 qu’il ne fallait pas manquer

Les PC ont occupé une place centrale au CES 2022. Nous vous proposons une analyse et un récapitulatif des grandes tendances du salon , entre bataille des processeurs face à Apple et nouveau design pliant.

Chaque année, le CES de Las Vegas permet de définir de grandes tendances dans l’industrie Tech. Deux ans après le début de la pandémie, le PC a repris une place centrale dans la vie de nombreuses personnes, notamment pour accompagner le passage au télétravail massif. Le CES 2022 était l’occasion pour le PC d’assoir cette place parmi les multiples nouveautés du salon pour devenir la grande tendance. Voici les annonces les plus intéressantes à retenir.

Dell XPS 13 Plus : le raffinement de l’ultraportable

On s’en souvient peu, mais avec le XPS 13, Dell était l’un des premiers acteurs de la tech à intégrer un écran borderless, bien avant les smartphones. La firme repousse encore les limites de ce qu’il est possible de proposer en design pour un ultraportable classique avec l’annonce du Dell XPS 13 Plus.

La machine propose un écran LCD aux bordures ultrafines, sans encoche, tout en intégrant une caméra RGB + IR compatible Windows Hello au-dessus de l’affichage. Parmi les autres innovations proposées, on a le droit à un nouveau clavier aux touches plus larges, avec une ligne de touches tactiles et un pavé tactile à vibration de nouvelle génération. Un bijou au poids plume de 1,24 kg.

Asus ZenBook 17 Fold Oled

S’il ne fallait retenir qu’un seul PC dévoilé au CES 2022, ce serait probablement l’Asus ZenBook 17 Fold Oled. Non pas que l’on pense qu’il va se vendre à des millions d’exemplaires, mais il s’agit de l’un des premiers PC à proposer un écran pliable, qui pourrait représenter l’un des futurs de l’informatique. À l’image de ce que l’on connait sur le Galaxy Z Fold de Samsung, il s’agit d’un PC capable de se transformer en fonction de la pliure de l’écran. La marque n’est pas seule sur le projet, Intel veut faire du PC pliable la tendance de 2022.

Samsung présentait d’ailleurs son propre concept de PC à écran pliable, le Samsung Flex Note. Dans les deux cas, il s’agit d’un ultraportable dont la partie inférieure (clavier et pavé tactile) serait remplacée par la seconde moitié de l’écran tactile, avec un clavier virtuel. Dans cet usage, on pourrait y connecter un clavier Bluetooth pour le rapprocher d’un PC plus commun. Tout l’intérêt est de pouvoir déplier l’écran pour transformer l’appareil en une tablette géante, qui pourra afficher des présentations, du jeu vidéo ou encore des séries et films en SVOD.

Samsung Odyssey ARK

Samsung était présent en force au CES 2022 pour présenter de nombreuses nouveautés : des écrans en tout genre, le passage impressionnant au QD-OLED ou le Galaxy S21 FE. On pouvait aussi y trouver en démonstration l’impressionnant Samsung Odyssey ARK : un moniteur qui repousse la définition d’un écran pour PC.

Cet écran d’une diagonale de 55 pouces, ce qui le rapproche d’un téléviseur, propose plusieurs modes d’affichages. À la verticale, il serait idéal pour du travail en multitâche, alors qu’en le tournant, il deviendrait parfait pour des sessions de jeu vidéo. C’est l’exemple parfait pour illustrer la réflexion des fabricants : comment harmoniser le travail à la maison et le loisir avec de nouveaux produits hybrides ?

Alienware AW3423DW

La marque Alienware était au CES pour nous rappeler que les noms de produits dans le monde du PC sont toujours aussi limpides avec la présentation de, accrochez vous, l’Alienware « AW3423DW », tout en simplicité. Blague à part, cet écran a tout pour plaire au public gamer le plus exigeant tant sa fiche technique coche toutes les cases du meilleur des cahiers des charges.

Une diagonale de 34 pouces pour une définition de 3440 x 1440 pixels avec un taux de rafraichissement montant à 175 Hz, c’est déjà pas mal. Le meilleur est à venir : l’écran utilise une dalle QD-OLED de Samsung qui devrait garantir des noirs parfaits, mais aussi une belle prise en charge du HDR jusqu’à 1000 nits. L’écran est certifié Nvidia G-Sync Ultimate.

L’octogone des processeurs

Au-delà des nouveaux design de PC ou des écrans tout droit venus de la science-fiction, le CES 2022 était aussi le terrain de bataille pour l’un des matchs les plus importants de l’année. Fini les marchés à deux acteurs, désormais la bataille se joue entre Intel, AMD, Nvidia et Qualcomm pour devenir le maitre du PC face à Apple. La sortie des Mac avec puces Apple a montré qu’il était possible de proposer de belles innovations dans le domaine.

Acer Swift X et Intel Arc

La présentation de l’Acer Swift X est une bonne démonstration de ce nouveau terrain d’affrontement. Acer va désormais laisser le choix aux consommateurs entre un PC équipé d’une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, ou une puce graphique Intel Arc.

Intel a profité du CES pour annoncer l’arrivée de ses puces graphiques Intel Arc dans les PC portables dès ce premier trimestre. La firme aimerait par la suite proposer des cartes graphiques pour les PC de bureaux. L’enjeu est cette fois de véritablement concurrencer les AMD Radeon et Nvidia Geforce, de l’IA jusqu’au jeu vidéo. La marque veut notamment s’appuyer sur la prometteuse technologie Intel XeSS.

Nvidia GeForce RTX 3090 Ti

2022 sera peut-être l’année de l’architecture Ada Lovelace et des GeForce RTX 4000, mais en attendant ce qui pourrait arriver à la fin de l’année, Nvidia a décidé de pousser Ampere dans ses retranchements. On met tous les compteurs au maximum pour créer la GeForce RTX 3090 Ti, carte graphique la plus puissante du marché grand public.

10752 unités de calcul, 24 Go de mémoire vidéo GDDR6X, 450W de TDP, c’est la carte graphique de tous les superlatifs. On ose à peine imaginer les quantités produites par Nvidia et le prix effectif du produit sur le marché.

GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 6500 XT : le match des cartes accessibles

Nvidia n’avait pas qu’une carte ultra puissante et hors de prix à présenter. La firme a également lancé la GeForce RTX 3050 à 250 dollars avec le but affiché d’aider les joueurs à remplacer leurs cartes GTX 900 ou 1000 à moindres frais. De quoi faire tourner les jeux de nouvelle génération en Full HD à 60 images par seconde et accéder aux nouveautés comme le DLSS et le ray tracing.

AMD n’est pas restée les bras croisés. La firme a présenté au CES la Radeon RX 6500 XT qui devra rivaliser frontalement avec la GeForce RTX 3050. Le prix sera surtout un peu plus serré, annoncé à 200 euros, et la carte graphique offre la même promesse : du Full HD à 60 images par seconde sur des jeux récents. Il faudra désormais attendre les tests pour les départager.

AMD Ryzen 6000

AMD était également présente au CES pour lancer sa nouvelle génération de processeurs Ryzen sur les PC portables. Au-delà de joli gain de performances, toujours bienvenues, c’est notamment l’occasion pour AMD de rattraper Intel sur les technologies intégrées à sa plateforme.

Dorénavant les machines AMD pourront proposer de l’USB4 rivalisant avec le Thunderbolt, du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 et du PCI Express de 4e génération. Des processeurs prometteurs qui devraient permettre à AMD de rester dans les bonnes recommandations cette année.

Les 22 nouveaux processeurs Intel Alder Lake

La concurrence sera féroce entre Intel et AMD en 2022. Si AMD profitait d’une avance sur les performances, Intel pourrait bien rattraper son concurrent avec la 12e génération de processeurs Intel Core. Avec l’architecture Alder Lake, Intel propose une architecture hybride d’un nouveau genre et une finesse de gravure à la hauteur de la concurrence.

Au CES 2022, Intel a présenté pas moins de 22 nouveaux processeurs que l’on retrouvera très vite dans des PC portables ou des PC de bureau.

Qualcomm veut battre AMD et Intel

Depuis plusieurs années, Qualcomm aimerait se faire une place sur le marché du PC en commercialisant des SoC Snapdragon compatibles avec Windows. Au CES, la marque a lancé la 3e génération de son fleuron, le Snapdragon 8cx Gen 3.

La puce est le premier SoC en 5 nm commercialisé pour Windows. Elle promet une hausse de performances allant jusqu’à 85 % face à la génération précédente. Qualcomm y associe le modem Snapdragon X65 pour un débit en 5G allant jusqu’à 10 Gbps. La puce graphique Adreno offrirait jusqu’à 60 % d’amélioration des performances, pour faire tourner les jeux « en Full HD à jusqu’à 120 images par seconde ».

Il faudra désormais attendre les tests des premiers PC à embarquer toutes ces solutions pour voir comment se démarqueront AMD, Intel, Nvidia et Qualcomm.

