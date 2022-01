RTX 3050 vs Radeon RX 6500 XT : gros duel entre Nvidia et AMD sur les cartes graphiques pas chères

Nvidia et AMD viennent de présenter deux cartes graphiques pour budgets limités, les RTX 3050 et Radeon RX 6500 XT. On peut d'ores et déjà s'essayer à départager ces cartes sur la base de ce que les deux entreprises ont présenté.

Nous sommes le 4 janvier 2022, l’année vient à peine de commencer, et pourtant, la bataille des cartes graphiques peu chères est déjà lancée entre Nvidia et AMD.

À quelques minutes de différence lors de leurs conférences du CES 2022, les deux mastodontes viennent en effet d’annoncer des cartes au prix conseillé de 200 et 250 euros (avant que les scalpers ne veuillent vous la refourguer à 1200 euros, mais ça c’est un autre débat), en marge d’une RTX 3090 Ti bien vite expédiée.

À notre gauche, on trouve la RTX 3050, qui vient compléter par le bas la série Ampere de Nvidia, vendue 250 euros donc. À notre droite, AMD vient d’annoncer une RX 6500 XT à 200 euros.

Les capacités sur papier

Pour le moment, les deux firmes sont assez chiches en informations. Mais si la bataille entre les deux se jouait à qui en révèle le plus, Nvidia aurait gagné haut la main.

RTX 3050

On sait par exemple que sa carte va pouvoir déployer 9 shader-TFLOPS, 18 RT-TFLOPS (ceux dédiés au ray tracing) et 73 Tensor-TFLOPS (ceux dédiés au machine learning, dont on voit l’importance dans une carte moderne rien qu’à leur nombre).

Si ces chiffres de puissance pure ne permettent pas de dire comment la carte se comportera véritablement, on peut au moins en tirer un début de comparaison avec ses camarades. La RTX 3060 par exemple déploie 13 shader TFLOPS, 25 RT-TFLOPS et 101 Tensor TFLOPS.

On est donc sur une carte moins puissante que la RTX 3060 de l’ordre de 27 à 30 % environ. La carte possède en outre 8 Go de mémoire GPU contre 8 pour la RTX 3060Ti et 12 Go pour la RTX 3060.

Mais si on la compare avec une RTX 2060 par exemple, l’entrée de gamme de la génération précédente vendue 349 dollars à l’époque, on s’aperçoit de l’avancée. La RTX 2060 produisait jusqu’à 52 TFlops en Deep Learning.

RX 6500 XT

Du côté d’AMD malheureusement, c’est bien chiche. Nous savons que la RX 6500 XT proposera une fréquence d’horloge de 2,6 GHz, qu’elle possède 16 unités de calculs et 16 Mo de cache. Voilà, c’est tout pour les capacités sur papier. Il faudra attendre la sortie le 19 janvier prochain pour avoir des infos plus complètes.

Les performances

Côté performances, difficile aussi de comparer les deux cartes, qui sont présentées avec des mesures différentes. Une chose est certaine : ces deux cartes visent les joueurs et joueuses qui souhaitent jouer en 1080p sans trop casser leur tirelire, tout en profitant des dernières technologies que sont le Ray Tracing, le DLSS chez NVIDIA et son pendant chez AMD, le FSR.

RX 6500 XT

Tout ce qu’on sait des performances en jeu de la RX 6500 XT, c’est qu’AMD compare sa nouvelle carte à une GTX 1650. En 1080p, réglé sur des paramètres graphiques élevés, la carte produit des performances en moyenne 35 % plus élevées. Sur une carte sortie en 2019, ce n’est pas si flamboyant.

RTX 3050

Du côté de Nvidia, on est sur du concret en revanche. En se basant sur quatre titres relativement récents, Nvidia a présenté un tableau plutôt alléchant.

Les performances promises de la RTX 3050. // Source : Nvidia

La RTX 3050 serait ainsi capable de faire tourner ces jeux sans Ray Tracing à un niveau acceptable. Control tutoie les 60 FPS tandis que Doom Eternal s’envole à 120 FPS. Plus impressionnant, si l’on active à la fois le ray tracing et le DLSS, Control semble tourner autour des 65 FPS, tandis que Doom s’installe juste en dessous des 100 FPS. Propre pour une carte à moins de 250 dollars.

Prix et disponibilités des Nvidia RTX 3050 et AMD Radeon RX 6500 XT

Sur le papier, la RTX 3050 semble donc un bien meilleur rapport qualité prix que sa concurrente. Mais il faudra sans doute attendre les tests et benchmarks pour juger sur pièce. Pour rappel, la RTX 3050 sort le 27 janvier prochain à 249 dollars, tandis que la Radeon RX 6500 XT sera disponible dès le 19 janvier pour 199 dollars. Nous ne connaissons pas encore les prix pratiqués en Europe.

