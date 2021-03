2021 est la pire année pour construire ou acheter un nouveau PC

Si vous comptiez vous faire un PC de gamer à un prix correct en 2021, ça semble compliqué. Sur les sites de petites annonces, les prix des cartes graphiques GeForce RTX ont flambé ces dernières semaines. De quoi voir s'éloigner des perspectives d’avenir plus joyeux.

Les prix et les disponibilités des cartes graphiques sont vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d’encre. Le tout est alimenté par une actualité toujours très riche. Rien que ces derniers jours Nvidia a commercialisé sa GeForce RTX 3060 tandis qu’AMD a officialisé sa Radeon RX 6700 XT. La demande est très forte depuis l’arrivée des GeForce 30 l’année dernière et la situation ne s’est pas améliorée. Pire, elle se détériore un peu plus.

Des prix de x1,5 à x3,5 plus élevé que les tarifs recommandés

Les données du graphique plus haut proviennent de l’analyste Michael Driscoll. Ce graphique montre que les prix des GPU ont grimpé en flèche en février dans toute la famille Ampere. Et même s’ils ont tendance à baisser à présent, ils sont toujours bien au-dessus de ce qu’ils étaient en janvier 2021. La baisse récente correspond à l’arrivée de la RTX 3060, sans être néanmoins une baisse significative.

Le MSRP correspond au PDSF en français et signifie : prix de détail suggéré par le fabricant. C’est le prix de base des cartes graphiques recommandé par Nvidia. On observe donc des prix de x 1,5 à x 3,5 plus élevés que le prix de base.

Si on prend plus spécifiquement le cas des GeForce RTX 3080, on peut observer des prix hallucinants sur eBay : les cartes qui valent généralement entre 700 et 1 000 euros ont dépassé les 2 000 euros. Ces dernières semaines, l’augmentation est énorme et s’apparente à la courbe du bitcoin ou au nombre de cas Covid-19.

Des perspectives peu rassurantes

Nvidia tente de prendre des mesures pour limiter l’utilisation des nouvelles cartes graphiques par les mineurs de cryptos. La future GeForce RTX 3080 Ti pourrait être bridée pour miner de l’ETH. Officiellement, Nvidia explique que les ventes liées à cet usage ne sont pas significatives dans son bilan. Mais est-ce que Nvidia estime correctement ces chiffres ? C’est loin d’être sûr.

Cette pénurie pourrait donc continuer bien au-delà de la mi-2021, contrairement à ce qu’annonce la communication de Nvidia. Il faut s’attendre à plusieurs mois d’attente… Ce qui nous amènerait facilement à 2022.

De quoi conclure que l’année 2021 est l’une des pires années de tous les temps pour tenter de construire ou d’acheter un nouveau PC.