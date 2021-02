Revue des tests Nvidia GeForce RTX 3060 : des progrès partout, une carte graphique taillée pour le Full HD

Début 2021, Nvidia a annoncé sa toute nouvelle GeForce RTX 3060. Cette fois-ci, pas de Founders Edition à l'horizon. Ce sont les partenaires de Nvidia qui ont construit des design personnalisés pour accueillir la puce Ampere. En attendant notre test, on vous propose une revue de presse des premiers tests publiés sur le web.

Nvidia sort aujourd’hui une nouvelle carte graphique destinée aux PC de bureau et équipée de la dernière architecture Ampere. La GeForce RTX 3060, GA106 étant le nom de son GPU, vient d’être commercialisée à partir de 335 euros.

Notez la nuance, « À partir de », ce prix de base peut s’envoler en fonction des modèles et des commerçants. Comme les autres modèles de GeForce RTX 30, la demande est bien supérieure à l’offre ce qui entraîne d’importantes pénuries. Les prix vont donc naturellement s’envoler bien au-delà du tarif MSRP (en français, PDSF pour prix de détail suggéré par le fabricant).

Sans Founders Edition, il n’y a pas que les prix qui fluctuent : les performances de la carte dépendent évidemment de son châssis, de son système de refroidissement, de la présence de fonctions d’overcloking (OC) et ainsi de suite. Parmi les tests publiés pour le lancement de la RTX 3060, on retrouve donc des cartes Zotac, MSI, Asus, EVGA, KFA, Inno3D, Gigabyte, Gainward, Palit… Bref, de très nombreux modèles.

Qu’est-ce que la Nvidia GeForce RTX 3060 ?

Il s’agit de la nouvelle carte entrée de gamme GeForce RTX 30 : elle vient se placer juste derrière la RTX 3060 Ti. Elle utilise la même architecture Ampere avec toutes les fonctionnalités qui font la spécificité de Nvidia : RTX, Reflex, DLSS, Reflex, Broadcast… Cependant, la GeForce RTX 3060 n’est pas construite autour du même GPU GA102 que la GeForce RTX 3080 ou RTX 3090 haut de gamme. Elle n’utilise même pas le GPU GA104 de la GeForce RTX 3060 Ti. Elle dispose d’une version du GPU GA106, qui est également utilisé pour les versions mobiles de la GeForce RTX 3060.

Le GA106 est fabriqué sur le processus 8 nm de Samsung et est composé d’environ 12 milliards de transistors. Il y a 128 cœurs CUDA par SM, pour un total de 3 584, quatre cœurs Tensor de troisième génération par SM (112 au total) et 28 cœurs RT de deuxième génération. La fréquence de base est de 1320 MHz, la fréquence d’horloge boostée monte à 1777 MHz et même bien plus en fonction de l’overclocking.

Enfin, la RTX 3060 a 12 Go de mémoire vive GDDR6. Ce qui est bien plus que la RTX 3060 Ti (8 Go) mais aussi que la RTX 3070 (8 Go) et la RTX 3080 (10 Go). Finalement, seule la RTX 3090 en a plus. C’est une bonne chose, car cela va permettre à la RTX 3060 de mieux encaisser de futurs jeux gourmands, surtout lorsque le ray tracing est activé. Ces cartes sont toutes compatibles avec l’interface PCIe 4.0 et elles offrent des connectiques HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a.

Enfin, la plupart des cartes RTX 3060 ont un TDP de 170 Watts. Il vous faudra donc une alimentation de 500 à 600 Watts en fonction de votre CPU et de bien d’autres variables liées à la configuration de votre PC.

Les premiers benchmarks sont lancés…

Nous n’avons pas lu tous les tests de RTX 3060. Il y en a déjà plus de 50 en ligne, le site VideoCardz les référence presque tous. Nous avons sélectionné des tests synthétiques sur différents modèles de RTX 3060 pour nous rendre compte des performances globales de cette carte.

Majoritairement, les médias spécialisés ont testé la RTX 3060 dans une configuration avec un écran Full HD. La définition QHD est également présente, mais c’est globalement moins le cas.

D’après Computer Base, la GeForce RTX 3060 12 Go offre, en définition 1920 × 1080 pixels, 5 % de FPS moyen de plus que la GeForce RTX 2060 Super (8 Go). C’est 23 % de performances de plus que la précédente génération GeForce RTX 2060.

Les 60 ips de moyenne en Full HD sont atteints sur la plupart des jeux lorsque les fonctions ray tracing (RT) et DLSS sont désactivées :

Assassin’s Creed Valhalla : ≈ 63 ips

Borderlands 3 : ≈ 83 ips

Cyberpunk 2077 : ≈ 53 ips

Red Dead Redemption 2 : ≈ 58 ips

Watch Dogs Legion : ≈ 52 ips

Ce qui donne des performances supérieures aux AMD Radeon RX 5700 et Nvidia GeForce RTX 2070, et un poil moins bonnes que l’AMD Radeon RX 5700 XT. Encore une fois, cela dépend des jeux et des conditions de test.

En effet, dès lors que l’on active le ray tracing (RT), les performances globales diminuent, mais la Nvidia GeForce RTX 3060 semble creuser l’écart avec les GeForce RTX 20.

Le DLSS apporte, encore une fois, un grand bond en termes de performances. C’est d’ailleurs cette technologie qui sauve les performances de la RTX 3060 dans certains jeux en définition QHD 1440p. C’est le cas de Cyberpunk 2007 avec le ray tracing activé, mais aussi de Metro Exodus et Watch Dogs Legion. Vous pouvez donc jouer en définition QHD avec une Nvidia GeForce RTX 3060 mais ce n’est pas idéal si vous avez un écran 1440p avec un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz. The Verge déconseille carrément cette carte graphique si vous jouez en définition 1440p.

Cowcotland a poussé les jeux en définition 4K, c’est le cas de Assassin’s Creed Valhalla par exemple. Cela reste jouable en 4K avec des performances dignes des consoles de jeux. Comptez donc environ 30 ips de moyenne en fonction des jeux.

Autre point fort de la RTX 3060, c’est sa consommation raisonnable. Cowcotland, un des rares médias français a avoir mis la main sur un modèle, a mesuré en moyenne 9 Watts en veille et 175 Watts en pointe. Cela se ressent également du côté de la température, ils ont obtenu environ 42 degrés en veille et jamais plus de 61 degrés en pointe. C’est la température la plus basse observée sur cette génération de GeForce RTX 30. Même constat pour Hexus, on retrouve toujours de petites températures et une faible consommation, quel que soit le modèle de RTX 3060.

Deux fois plus puissante qu’une GTX 1060

Au final, la Nvidia GeForce RTX 3060 semble être pertinente si vous avez toujours une carte graphique GTX dans votre boitier. La RTX 3060 est environ deux fois plus puissante qu’une GTX 1060. Comme le résume Computer Basen cette nouvelle carte graphique devance la GeForce RTX 2070, la GeForce RTX 2070 Super et la Radeon RX 5700 XT. Elle semble taillée pour la définition Full HD et s’en sort correctement en définition QHD.

Si la GeForce RTX 3060 peut être achetée au tarif MSRP de 335 euros, c’est certainement un très bon produit. Malheureusement, la situation actuelle avec les diverses variables qui entrent en jeu (cryptos, Covid-19, demande mondiale…) crée un contexte de pénurie où les prix montent considérablement. Faites donc attention à ne pas payer trop cher pour une GeForce RTX 3060.

Nous avons également prévu un test qui sera publié courant mars 2021.