Radeon RX 6700 XT : AMD dévoile une nouvelle carte graphique RDNA 2 pour les écrans QHD

AMD a annoncé une nouvelle carte graphique basée sur l'architecture RDNA 2. La Radeon RX 6700 XT se veut plus accessible, et vise les écrans en QHD.

Malgré les problèmes de pénuries, AMD continue de tracer sa route et d’étendre sa gamme de cartes graphiques pour concurrencer les GeForce RTX 3000 de Nvidia. Après les séries Radeon RX 6800 et 6900, AMD présente aujourd’hui la Radeon RX 6700 XT.

Les écrans QHD 2560 x 1440 pixels en ligne de mire

La Radeon RX 6700 XT est basée sur l’architecture RDNA 2, la dernière en date proposée par AMD. Elle intègre 40 Compute Units cadencés à 2424 MHz en mode jeu. AMD y ajoute 12 Go de GDDR6

La carte graphique intègre également trois ports DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1, annoncé comme capable de gérer de la 4K à 120 Hz ou de la 8K à 60 Hz. Ça, c’est pour l’affichage, mais la puissance de calcul de la carte la limitera à des jeux plutôt en Full HD ou en QHD, 2560 x 1440 pixels. Il s’agit d’une définition de plus en plus populaire chez les joueuses et les joueurs sur PC.

AMD annonce être capable de rivaliser avec la GeForce RTX 2080 Super pour dépasser le cap des 60 FPS en QHD sur les jeux les plus populaires. Tout cela sera bien entendu à tester.

Lancement le 18 mars

La marque annonce que la Radeon RX 6700 XT sera lancée le 18 mars partout dans le monde, aussi bien pour les cartes graphiques vendues sous sa marque que pour celles de ses partenaires. Le prix conseillé est de 479 dollars.

AMD l’admet elle-même, la pénurie est toujours là, et il risque d’être très difficile de commander cette nouvelle carte, surtout à ce tarif conseillé. Il faudra malheureusement s’attendre à une hausse des prix pratiqués par les commerçants.