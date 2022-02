Intel décale de quelques mois la sortie de certains GPUs ARC Alchemist

Annoncées initialement pour le premier trimestre 2021 sans beaucoup plus de détails, les cartes graphiques ARC Alchemist d'Intel verront finalement leur lancement s'égrainer entre le premier et le troisième trimestre 2022... en fonction du type de GPU. On vous explique.

Après l’apparition de rumeurs faisant état d’un potentiel report pour la commercialisation des cartes graphiques dédiées ARC Alchemist d’Intel, la marque tenait jeudi à reprendre la main en nous donnant des nouvelles officielles de ses nouveaux GPUs. On apprend que le créneau de lancement initial, sur le premier trimestre 2022, sera respecté, mais uniquement pour le segment PC portable.

En clair, les puces ARC à basse consommation arriveront bien sur laptops dans les prochaines semaines… mais leurs versions de bureau se matérialiseront un peu plus tard : sur le second trimestre 2022. Intel précise par ailleurs que les puces vouées aux stations de travail sortiront pour leur part sur le troisième trimestre.

Intel annonce un nouveau service et donne des nouvelles de ses futures puces « Celestial »

Ce jeudi, Intel a aussi annoncé un nouveau service baptisé « Project Endgame ». Ce dernier permettra aux clients d’accéder par le cloud aux cartes graphiques d’Intel pour une « expérience informatique toujours accessible et à faible latence », résume The Verge. On ignore encore quels sont les contours précis de ce projet, mais il pourrait en l’état s’agir d’un concurrent de l’offre GeForce Now de Nvidia ou des abonnements Shadow.

Reste aussi à savoir quels GPUs seront accessibles, et à quels prix. À ce stade on ignore d’ailleurs si ce service sera centré sur le gaming ou non.

You’ve all been patient, and the first wave of #IntelArc GPUs are launching soon for notebooks. Desktops and workstations will soon follow! https://t.co/rXgX9dGEL1 pic.twitter.com/F6ubSUzSHM — Intel Graphics (@IntelGraphics) February 17, 2022

En parallèle Intel explique avoir commencé à travailler sur sa future architecture « Celestial ». Ces puces de troisième génération arriveront pour rappel après les GPUs ARC « Battlemage » qu’Intel devrait lancer l’année prochaine… et qui est déjà en développement depuis plusieurs mois. À propos de Celestial, Intel promet par contre « un produit qui s’adressera au segment des ultra-enthousiastes ». Comprenez que ces futures cartes graphiques seraient en mesure de se colleter à l’ultra haut de gamme de Nvidia et AMD. Une bonne nouvelle sur le papier, mais il faudra se montrer (très) patients avant de pouvoir tester tout cela.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.